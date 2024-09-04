Полиция США тайком буксирует машины Tesla, потому что те стали «свидетелями» преступлений

Турист из Канады, который гостил в Окленде, был удивлен, когда увидел, что местная полиция буксирует его Tesla прямо со стоянки отеля — однако, оказалось, что такая практика привычна для США.

Дело в том, что видео, записанное камерами электромобилей Tesla, может предоставить важные доказательства для раскрытия преступлений. В этом случае машина канадца, вероятно, стала свидетелем убийства водителя фургона, который был припаркован неподалеку — мужчина получил огнестрельное и ножевое ранение, и в конце концов умер в больнице. Канадец быстро предоставил полиции всю необходимую информацию от Tesla, и машину оставили в покое.

Современные автомобили имеют кучу различных датчиков и камер, используемых для систем помощи водителю. И случаи, когда полиция забирает транспорт для поиска доказательств — очень распространены в США.

За последние два месяца только в Окленде было отбуксировано три Tesla. Эта машина имеет преимущества для поиска доказательств, поскольку оборудована системой безопасности Sentry Mode. Обычно у владельца просят разрешения на доступ, однако если с ним не могут связаться — выписывается ордер на обыск, а машину временно конфискуют.

Другой случай произошел в июле, возле магазина косметики в Окленде. Во время ссоры группы людей началась стрельба, в результате которой погибла 27-летняя женщина. Полиция, прибывшая на место, отбуксировала три машины (в том числе Tesla Model X), припаркованные рядом, получила необходимые доказательства и арестовала двух человек.

Tesla описывает Sentry Mode как «функцию, позволяющую отслеживать действия вокруг вашего автомобиля, когда он припаркован и заблокирован». Запись автоматически запускается при обнаружении движения, в зависимости от уровня угрозы — вероятно, речь идет о громких звуках, выстрелах или криках и тому подобное.

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Источник: carscoops