Пользователи Android теперь могут обмениваться сообщениями через Messages прямо с ПК

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Google с особым упорством пытается создать для Android универсальное приложение для обмена сообщениями. Поисковый гигант сообщил об официальном запуске нового сервиса Chat в составе существующего приложения Android Messages.

Впервые о Chat мы узнали еще в апреле. Напомним, речь о решении, которое обеспечит пользователям отправлять сообщения прямо с ПК через браузер. Возможность эта реализована с использованием стандарта Universal Profile for Rich Communication Services (RCS). Таким образом, отправляя сообщения этим способом пользователи будут нести расходы лишь за трафик, а не за количество этих самых сообщений.

К слову, кроме обычных текстовых сообщений через веб-версию Messages, можно отправлять стикеры, смайлики эмоджи, анимированные изображения и короткие видеоролики. По сути, то, что предлагает Google, является аналогом настольной версии Apple iMessage.

Чтобы начать пользоваться функцией, нужно перейти на сайт Android Messages и просканировать с помощью камеры смартфона отображающийся на странице QR-код, чтобы связать устройства.

В целом это достаточно полезная функциональность, но ее полноценная работа требует соответствующей поддержки со стороны операторов мобильной связи (то есть, сервис будет работать далеко не во всех странах). Кроме того, переданные этим каналом данные не шифруются.

Распространение соответствующего обновления для Android Messages, активирующего возможность отправки сообщений с ПК, уже началось. Как обычно, его внедрение займет какое-то время. Кстати, оно принесет и ряд других улучшений, а конкретнее: встроенный поиск анимированных изображений, функцию Smart Reply, предпросмотр ссылок и возможность копировать высланный по SMS код при прохождении двухфакторной аутентификации в том или ином сервисе одним касанием.

Источник: Google