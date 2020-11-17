Пользователи смогут ограничить доступ к падким на личные данные умных функциям Gmail, Chat и Meet





Компания Google добавила новую опцию, которая позволяет пользователям отказаться от использования их данных в сервисах Gmail, Chat и Meet для работы умных функций, таких как Smart Compose и Smart Reply.

Ранее пользователи могли включать и выключать эти отдельные функции. Однако новый переключатель позволит полностью деактивировать фоновую обработку данных, которая делает возможными эти функции. Google заявляет, что новая опция будет запущена «в ближайшие недели».

Судя по опубликованным изображениям, пользователям Gmail будут демонстрироваться два диалоговых окна, показывающих различные подходы к обработке данных. В первом случае речь идёт об интеллектуальных функциях, которые позволяют сортировать электронную корреспонденцию, пользоваться умным вводом, карточками, извлекать данные о событиях из содержимого письма для создания записей в календаре. Google уведомляет, что пользователи не смогут получить доступ к этим функциям, если откажутся от обработки данных. Второе диалоговое окно позволяет пользователям отказаться от использования данных Gmail, Chat и Meet в других продуктах Google, таких как Assistant (может выводить напоминания о необходимости оплатить счета), Maps (может показывать информацию о резервировании столиков в ресторанах) и GPay (карты лояльности и билеты). После отключения сбора этих данных пользователи смогут вернуться к их использованию через настройки Gmail.

Google сообщает, что новая настройка будет предлагаться вместе с существующими параметрами для включения или отключения каждой из этих функций по отдельности. Однако пользователи не получат детальный контроль над обработкой данных для отдельных функций. Иными словами, не будет возможности отказаться только от сбора данных для Smart Compose, но продолжить пользоваться другими умными функциями. По словам компании, это связано с тем, что все функции основаны на одних и тех же данных.

Источник: The Verge