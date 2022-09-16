Пользователи YouTube жалуются на увеличение количества рекламы — до 10 объявлений без возможности пропуска

Просмотр видео на YouTube сопровождается показом рекламы, средства от которой позволяют поддерживать работу платформы и стимулировать авторов контента.

Как правило, реклама демонстрируется перед началом и в конце ролика, а для видео длительностью более 8 минут возможны перерывы на рекламу в самом ролике. В основном, такие объявления длятся несколько секунд, а более длительные рекламные ролики имеют возможность пропуска через несколько секунд после начала показа. Обычно рекламная пауза может содержать одно или два рекламных объявления. Но в последнее время количество рекламы на YouTube заметно возросло.

На протяжении последних двух месяцев всё большее количество пользователей отмечает увеличение количества рекламных объявлений в видео. Об этом свидетельствуют множественные ветки обсуждений на Reddit. Так, рекламные паузы могут встречаться каждые несколько минут, а количество и продолжительность объявлений в таких паузах увеличились. Особенно это заметно для форматов рекламы без возможности пропуска. В некоторых случаях показывается 10 рекламных объявлений подряд без возможности пропуска. Значительно чаще встречаются по 5 объявлений за один рекламный перерыв. Похоже, это происходит не со всеми видео или даже не со всеми зрителями. Но в последнее время такие более длительные рекламные перерывы встречаются всё чаще и чаще. Возможно, администрация YouTube проводит эксперимент и тестирует различные варианты показа рекламы.

Хорошая новость состоит в том, что такие серии объявлений без возможности пропуска состоят из коротких роликов длительностью по 5 или 6 секунд. Так что рекламная пауза даже из 10 рекламных объявлений длится не более минуты. Если смотреть рекламу на YouTube вообще не хочется, пожалуй, следует оформить Premium-подписку.

Источник: 9to5google