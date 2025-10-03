Пользователи Gmail могут отправлять письма со сквозным шифрованием кому угодно

Клиенты Gmail получили возможность отправлять письма со сквозным шифрованием кому угодно — а не только пользователям почтового сервиса Google

Согласно Neowin, пользователи клиентского шифрования Gmail (CSE) в учетной записи Google Workspace Enterprise Plus с дополнением Assured Controls теперь могут отправлять электронные письма со сквозным шифрованием любому адресату. Здесь подразумевают альтернативных поставщиков, вроде Outlook или же пользовательские домены.

Несмотря на то, что Gmail уже шифрует данные при передаче с помощью TLS TLS (Transport Layer Security) — криптографический протокол, обеспечивающий безопасный обмен данными в интернете, шифруя информацию и подтверждая подлинность участников связи. Является преемником более старого SSL и используется в браузерах (для защиты веб-сайтов), электронной почте, мгновенных сообщениях и других сетевых приложениях., клиентское шифрование обеспечит дополнительный уровень защиты, прежде чем ваши данные попадут на серверы Google — для «тела» письма, изображений и вложений (исключение только для заголовка, включающего тему и имя получателя)

Новая система обходит старое и довольно «болезненное» требование ручного обмена сертификатами безопасности S/MIME между отправителем и получателем. Вместо этого внешний получатель получает оповещение по электронной почте и, чтобы прочитать сообщение, просто использует ссылку для входа через безопасный портал со временной гостевой учетной записью Google. Также нужно будет подтвердить свой адрес электронной почты, получить код и после его ввода следовать инструкциям на экране.

Чтобы отправить электронное письмо из E2EE через Gmail, во время создания сообщений нажмите:

Безопасность сообщений — Дополнительное шифрование — Включить

Но убедитесь, что сделали это, прежде чем начать писать черновик электронного письма.

Для администраторов опция отправки электронных писем CSE внешним получателям стандартно отключена, активировать ее можно на уровне организационного подразделения и группы.

