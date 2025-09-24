Новости Софт 24.09.2025 comment views icon

Google запустил "бюджетный" тариф AI Plus в Украине: доступ к Gemini 2.5 Pro и Veo 3 Fast от 115 грн/мес.



Катерина Даньшина

Редактор новостей

Google запустив "бюджетний" тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.

Google запустил «бюджетный» тариф Google AI Plus в 40 странах, и в Украине в частности, с доступом к ведущим инструментам ИИ.

Тариф Google AI Plus включает в себя:

  • Доступ к Gemini 2.5 Pro с «высшими лимитами»;
  • Доступ к модели создания и редактирования изображений Nano Banana с «высшими лимитами»;
  • Доступ к модели видеогенерации Veo 3 Fast и ИИ для создания фильмов Whisk с «высшими лимитами»;
  • Встроенную Gemini в Gmail, Документы, Таблицы и другие приложения;
  • Более высокие лимиты в NotebookLM;
  • 200 ГБ памяти для Фото, Диска и Gmail.

Разделить все это преимущества можно с родными или друзьями, но с ограничением до 5 человек.

В Украине стоимость Google AI Plus стартует от 114,99 грн в месяц в течение первых полгода использования, далее — 224,99 грн. Среди доступных и более дорогих альтернатив: Google AI Pro за 0 грн за первый месяц использования и 909, 99 грн далее; а также Google AI Ultra за 5 699,99 грн/мес. в первые три месяца использования и безумные 11 399,99 грн дальше (здесь самые высокие лимиты и премиум-функции).

Google запустив "бюджетний" тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.

Кроме Украины, тариф доступен в таких странах, как Индонезия, Ангола, Бангладеш, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Ивуар, Египет, Сальвадор, Гана, Гаити, Гондурас, Кения, Кыргызстан, Лаос, Мали, Мексика, Молдова, Марокко, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Руанда, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Замбия и Зимбабве.

Google знизив ціни на генерацію відео з Veo 3 на 50%

Источник: Google



