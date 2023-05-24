Помните, в 2015 году Google Фото принял двух темнокожих за горилл — нейросети Google (а также Apple, Amazon и Microsoft) здесь до сих пор бессильны

Несмотря на значительные достижения в области компьютерного зрения, Google по-прежнему боится повторить свою ошибку.

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В мае 2015 года Google выпустила новый сервис для хранения фотографий, который впечатлял тем, что предлагал систему автоматической организации снимков – группировку по определенным категориям. Однако через несколько месяцев программа попала в скандал, когда разработчик программного обеспечения Джеки Алсине заметил, что она обозначила его с другом (обе темнокожие) – тегом «горилла».

Google впоследствии извинилась и удалила тег, но, как оказалось, он не доступен до сих пор – несмотря на большой прогресс в области искусственного интеллекта.

Журналисты NY Times решили проанализировать 44 изображения с помощью программы Google Фото, а также ее конкурентов Apple, Amazon и Microsoft – и проверить, как они сейчас реагируют на приматов.

Google Фото с легкостью обозначило кошек и кенгуру, и в целом большинство предложенных животных, за исключением горилл. Когда поиск расширили до бабуинов, шимпанзе, орангутангов – программа тоже не справилась, несмотря на то, что в коллекции журналистов были изображения каждого примата. Похожая проблема была у программы для фото от Apple – она могла точно находить снимки определенных животных, за исключением большинства приматов. Горилл программное обеспечение идентифицировало только в том случае, если на фото помещался текст (к примеру, для клейкой ленты бренда Gorilla Tape).

Microsoft OneDrive не обозначила ни одно из животных, в то время как Amazon Фото показала результаты почти для всех поисковых запросов.

В конце концов, Google и Apple распознали одного примата, и это был лемур. Сам Джеки Алсине, который стал причиной страха техногиганта, выглядел очень удивленным и испуганным, узнав, что Google до сих пор не решила проблему.

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«Общество слишком доверяет технологиям. Никогда не буду верить этому ИИ», — сказал Алсине.

Технологию компьютерного зрения сейчас используют для повседневных задач, таких как отправка оповещения, когда на порог дома был доставлен пакет; а также более весомых — например навигация автомобиля или поиск преступников.

Ошибки могут отображать расистские настроения среди тех, кто кодирует данные. Во время инцидента с гориллой два экс-сотрудника Google, которые работали над технологией, сказали, что компания просто не разместила достаточное количество фотографий темнокожих людей в коллекции изображений для обучения системы ИИ.

Хотя продукты компьютерного зрения и чат-боты с ИИ, такие как ChatGPT — разные вещи, они оба зависят от базовых массивов данных, обучающих программное обеспечение, и оба могут давать сбой из-за недостатков данных или предубеждений, включенных в их код. Microsoft, к примеру, пришлось ограничить возможность пользователей взаимодействовать с чат-ботом, встроенным в поисковую систему Bing, после того, как он провоцировал неприемлемые разговоры. Решение компании, как и ее конкурента Google, иллюстрирует общий отраслевой подход – отгораживать неисправные технологические функции, а не исправлять их.

Однако программы для фото — не единственные продукты, которые испытывают проблемы с обозначением темнокожих людей. Веб-камеры HP для отслеживания лица не могли обнаружить некоторых людей с темной кожей, а Apple Watch, согласно иску, не мог точно определить уровень кислорода в крови по цвету кожи. Это свидетельствует, что технические продукты не были предназначены для людей с более темной кожей с самого начала.

Google повторила свою ошибку много лет спустя, во время внутреннего тестирования камеры безопасности Nest — ее искусственный интеллект воспринимал некоторых темнокожих людей, как животных. Однако по словам человека, знакомого с инцидентом, в то время работавшего в Google, компания решила проблему до того, как пользователи получили доступ к продукту.

В 2019 году Google пыталась усовершенствовать функцию распознавания лиц для смартфонов Android, увеличив количество людей с темной кожей в своем наборе данных. Но подрядчики, которых Google наняла для сбора сканов лица, как сообщается, прибегли к странной тактике, чтобы компенсировать эту нехватку разнообразных данных: они нацелились на бездомных и студентов. Руководители Google тогда назвали инцидент «очень тревожным».

Маргарет Митчелл, исследовательница и соучредительница группы Google Ethical AI, которая присоединилась к компании после инцидента с гориллой, в недавнем интервью сказала, что она поддерживает решение компании удалить «метку горилл, по крайней мере на некоторое время».

«Вы должны подумать о том, как часто кому-нибудь понадобится обозначать гориллу, а не поддерживать вредные стереотипы. Польза не первышает потенциальный вред», — сказала Митчелл.

Apple отказалась предоставить комментарии, а в Amazon и Microsoft сказали, что компании постоянно стремятся улучшить свои продукты.

В настоящее время у Google есть более мощный продукт для анализа изображений — Google Lens. Хотя в 2018 году Wired обнаружил, что инструмент тоже не смог идентифицировать гориллу. Команда журналистов NY Times через 5 лет выявила схожие проблемы — Lens предлагал вероятную породу собаки в ответ на запрос с ее фото, но отказывался обозначать гориллу, шимпанзе, бабуина и орангутанга, и показывал только «визуальные совпадения» — фотографии, которые он считал похожими на оригинальное изображение.