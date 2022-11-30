Pong — легендарный игровой симулятор настольного тенниса — отметил 50-летие

Полвека назад, 29 ноября 1972 года, в пабе Andy Capp’s Tavern в калифорнийском Саннивейле состоялась премьера классической игры Atari под названием Pong на монетном автомате. Именно Pong, пожалуй, сформировал жанр видеоигр и сделал успешной индустрию, которая в настоящее время является одной из самых прибыльных в мире.

Как “работает” Pong

Многие, вероятно, уже играли в «Pong», по крайней мере, в одну из его вариаций, а если нет, то, возможно, видели игру в фильмах 70-х и 80-х годов.

Игра по сути является цифровой версией обычного настольного тенниса. Пользователи пытаются отбить мяч с помощью ракетки, которая отображается на экране как белая линия и управляется при помощи специальной ручки.

Патентные споры

Фактически электронный пинг-понг уже существовал ранее, но в другой форме — для так называемой «Brown Box» от Magnavox Odyssey — первой игровой консоли в мире.

Когда производитель представил устройство в 1972 году, предприниматель Нолан Бушнелл был в восторге от игры. Вскоре после этого Бушнелл основал компанию Atari, а 24-летний начинающий дизайнер Аллан Алкорн разработал игру в качестве простого тренировочного упражнения.

Руководство Atari поставило перед Алланом задачу добавить в теннис как можно больше звуковых эффектов, так как от графики больших откровений ожидать было сложно. Алкорн постарался выжать из платы-генератора звука множество разнообразных «бипов», а звук удара мячика о ракетку породил название самой игры – Pong. К слову, как раз благодаря такой звукоимитации словосочетание «пинг-понг» стало синонимом настольного тенниса еще в начале ХХ века.

Довольно очевидная кража патента вскоре обошлась Atari в 700 000 долларов. Тем не менее, компания пережила это неплохо, потому что автомат для видеоигр превратился в настоящий хит.

Продажи Pong

Atari со временем начала расширяться и сороковым по счету сотрудником компании стал 19-летний Стив Джобс, нанятый Алланом Алкорном в качестве техника в феврале 1974 года. Уже позднее Бушнелл поведал, что всю практическую работу за Джобса выполнял его друг Стив Возняк, которому Стив-первый отдавал половину зарплаты.

Atari изначально продала более 8000 аркадных игровых автоматов для Pong. А несколько лет спустя появилась домашняя версия игры и стала такой же успешной — продано около 150 000 единиц консолей. Это, конечно, скромные показатели продаж по стандартам 2022 года, но успех Pong и Home Pong дал Atari ресурсы и опыт, необходимые для создания Atari 2600.

Консоль второго поколения разошлась тиражом более 30 миллионов единиц до конца 2004 года.

Последователи

Не только Atari, но и ее конкуренты разработали различные ответвления из оригинальной игры в цифровой «пинг-понг». Если присмотреться, Pong можно распознать во многих казуальных играх.

Многие эксперты согласны с тем, что Pong в некотором смысле является праотцом индустрии видеоигр и похоже, он снова возрождается. В 2021 году появилась портативная консоль Atari Mini Pong Jr., где можно поиграть в обновленную версию любимого цифрового пинг-понга.

Источник: Engadget, Techbook