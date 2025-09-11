Новости Наука и космос 11.09.2025 comment views icon

Популярные в США дома на колесах сделаны из уничтоженного леса исчезающих орангутанов, — расследование

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Популярні у США будинки на колесах зроблені зі знищеного лісу орангутангів, що зникають, — розслідування

Расследование неправительственных организаций Earthsight, Auriga Nusantara и Mighty Earth продемонстрировало, что древесина из вырубаемых лесов на индонезийском острове Борнео, используется такими известными компаниями, как Jayco, Winnebago и Forest River в изготовлении популярных у американцев домов на колесах. 

Борнео является ключевым местом обитания орангутанов, которые как вид находятся на грани исчезновения. Авторы расследования отмечают, что древесина поступает с участков вырубаемых лесных массивов, находящихся в концессии PT Indosubur Sukses Makmur и попадает к гиганту по производству фанеры KLAM. После этого через американских посредников MJB Wood, Tumac Lumber и Patrick Industries эта фанера попадает в цепочки поставок для производства домов на колесах.

Популярні у США будинки на колесах зроблені зі знищеного лісу орангутангів, що зникають, — розслідування
Цепочка поставок древесины из Индонезии в США/Auriga / Earthsight

В Индонезии вырубка лесов не находится под запретом. В США незаконная вырубка леса регулируется Законом Лейси, создающим лазейку, которая позволяет древесине из Индонезии попадать на американский рынок. В то же время международная некоммерческая организация Forest Stewardship Council (FSC) предлагает устойчивые альтернативы, которые повысили бы стоимость домов на колесах всего на $20, однако американские производители в этом не заинтересованы.

Лесозаготовка проводится в индонезийской провинции Восточный Калимантан на востоке Борнео. Анализ спутниковых снимков показал, что PT Indosubur Sukses Makmur вырубает леса как минимум с 2021 года. Сейчас уже вырублено 1 тыс. 200 гектаров. Только в течение первой половины 2025 года было вырублено 138 гектаров.

В этих лесах обитают орангутаны Pongo pygmaeus и Nasalis larvatus, которые находятся на грани исчезновения. Консеция PT Indosubur Sukses Makmur распространяется на площадь в 28 тыс. гектаров, что совпадает с местом обитания орангутанов в карстовом массиве Сангкулиранг-Мангкалихат, доисторическом ландшафте, который рассматривается на предмет включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По оценкам официальных лиц, сейчас там осталось всего 310 орангутанов.

Популярні у США будинки на колесах зроблені зі знищеного лісу орангутангів, що зникають, — розслідування
Вырубка леса на территории заповедника Индосубур Суксес Макмур, 2023-2025 гг./Auriga / Earthsight. Спутниковые снимки: © Sentinel-2, через Google Earth Engine

Эта система также играет важное значение для поглощения и сохранения грунтовых вод. Коренные жители утверждают, что вырубка лесов привела к нарушению их привычного образа жизни.

Большую часть древесины, которую PT Indosubur Sukses Makmur поставляет KLAM, составляют срубленные деревья меранти — их древесина легкая, гибкая, влагостойкая, твердая и идеально подходящая для изготовления боковин для домов на колесах. Большая часть изготовленной из этой древесины фанеры экспортируется KLAM в США.

В последнее время в США стремительно выросло количество владельцев домов на колесах, достигнув практически 8 млн человек. Американские производители автодомов используют индонезийскую древесину с 70-х годов прошлого века. Без нее производителям пришлось бы использовать более тяжелые аналоги, что не позволяло бы настолько экономить на топливе и не обеспечивало бы такого уровня безопасности. 

В течение 2024 года импорт фанеры из дерева меранти в США вырос на 88%. Преимущественно этот материал поступает из Индонезии. В прошлом году США опередили Японию и стали вторым по величине рынком экспорта фанеры из Индонезии (после Китая). По оценкам Earthsight и Auriga, в Индонезии ежегодно вырубается около 500 деревьев меранти для нужд индустрии автодомов в США.

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?

В США Закон Лейси запрещает импорт незаконно заготовленной древесины, но не древесины, полученной в результате законной вырубки лесов. Кроме того, Закон не обязывает импортеров отслеживать происхождение древесины.

Правозащитные организации призывают власти Индонезии усилить на законодательном уровне защиту лесов, а в США — к принятию законов, аналогичных закону ЕС о лесном хозяйстве. Иначе Индонезия продолжит терять свои тропические леса — критически важную экосистему, влияющую на изменение климата, поскольку они хранят огромное количество углерода и освобождают его во время вырубки.

Источники: Mongabay; ZMEScience

Популярные новости

arrow left
arrow right
Из Конституции США исчезли разделы на официальном сайте — к счастью, без правовых последствий
Кризис среднего возраста исчез, потому что теперь в кризисе все, — исследование
С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США
Все связано: лесные пожары 2023 года в Канаде вызвали 87 000 преждевременных смертей по всему миру
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Солнечные элементы — лучшая «сельхозкультура» для выращивания в Калифорнии, говорят фермеры
Зарождение жизни: впервые удалось соединить РНК и аминокислоты в условиях древней Земли
Теперь дороже и дольше: Нова пошта и Укрпошта обновили правила доставки в США
Редкое заболевание: женщина видит рептилоидов вместо людей, буквально
Новый ЦОД ИИ в Вайоминге будет потреблять в 5 раз больше энергии, чем все население штата
Вот такое будущее: инженер из США бесплатно восстанавливает старые таксофоны для регионов без мобильной связи
Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку
Танго электронов и дырок: ученые открыли новое состояние материи
Возможное объяснение молний: лед генерирует электричество во время сгибания
"США полностью контролируют 10% акций Intel... ничего не заплатили", — Дональд Трамп
"Запойный" просмотр сериалов полезен для психики, — исследование
Альтернатива кремнию: ученые преодолели препятствия в создании полупроводников на оксиде галлия
Последствия развития ИИ: цены на электроэнергию в США выросли до 36%, в зависимости от штата
Неизвестный регулярно "угоняет" самолет 75-летнего американца — ремонтирует и возвращает в лучшем состоянии
Тайная жизнь ученых в Антарктиде: две трети сталкивались с домогательствами и насилием
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить