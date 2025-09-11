Популярные в США дома на колесах сделаны из уничтоженного леса исчезающих орангутанов, — расследование

Расследование неправительственных организаций Earthsight, Auriga Nusantara и Mighty Earth продемонстрировало, что древесина из вырубаемых лесов на индонезийском острове Борнео, используется такими известными компаниями, как Jayco, Winnebago и Forest River в изготовлении популярных у американцев домов на колесах.

Борнео является ключевым местом обитания орангутанов, которые как вид находятся на грани исчезновения. Авторы расследования отмечают, что древесина поступает с участков вырубаемых лесных массивов, находящихся в концессии PT Indosubur Sukses Makmur и попадает к гиганту по производству фанеры KLAM. После этого через американских посредников MJB Wood, Tumac Lumber и Patrick Industries эта фанера попадает в цепочки поставок для производства домов на колесах.

В Индонезии вырубка лесов не находится под запретом. В США незаконная вырубка леса регулируется Законом Лейси, создающим лазейку, которая позволяет древесине из Индонезии попадать на американский рынок. В то же время международная некоммерческая организация Forest Stewardship Council (FSC) предлагает устойчивые альтернативы, которые повысили бы стоимость домов на колесах всего на $20, однако американские производители в этом не заинтересованы.

Лесозаготовка проводится в индонезийской провинции Восточный Калимантан на востоке Борнео. Анализ спутниковых снимков показал, что PT Indosubur Sukses Makmur вырубает леса как минимум с 2021 года. Сейчас уже вырублено 1 тыс. 200 гектаров. Только в течение первой половины 2025 года было вырублено 138 гектаров.

В этих лесах обитают орангутаны Pongo pygmaeus и Nasalis larvatus, которые находятся на грани исчезновения. Консеция PT Indosubur Sukses Makmur распространяется на площадь в 28 тыс. гектаров, что совпадает с местом обитания орангутанов в карстовом массиве Сангкулиранг-Мангкалихат, доисторическом ландшафте, который рассматривается на предмет включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По оценкам официальных лиц, сейчас там осталось всего 310 орангутанов.

Эта система также играет важное значение для поглощения и сохранения грунтовых вод. Коренные жители утверждают, что вырубка лесов привела к нарушению их привычного образа жизни.

Большую часть древесины, которую PT Indosubur Sukses Makmur поставляет KLAM, составляют срубленные деревья меранти — их древесина легкая, гибкая, влагостойкая, твердая и идеально подходящая для изготовления боковин для домов на колесах. Большая часть изготовленной из этой древесины фанеры экспортируется KLAM в США.

В последнее время в США стремительно выросло количество владельцев домов на колесах, достигнув практически 8 млн человек. Американские производители автодомов используют индонезийскую древесину с 70-х годов прошлого века. Без нее производителям пришлось бы использовать более тяжелые аналоги, что не позволяло бы настолько экономить на топливе и не обеспечивало бы такого уровня безопасности.

В течение 2024 года импорт фанеры из дерева меранти в США вырос на 88%. Преимущественно этот материал поступает из Индонезии. В прошлом году США опередили Японию и стали вторым по величине рынком экспорта фанеры из Индонезии (после Китая). По оценкам Earthsight и Auriga, в Индонезии ежегодно вырубается около 500 деревьев меранти для нужд индустрии автодомов в США.

В США Закон Лейси запрещает импорт незаконно заготовленной древесины, но не древесины, полученной в результате законной вырубки лесов. Кроме того, Закон не обязывает импортеров отслеживать происхождение древесины.

Правозащитные организации призывают власти Индонезии усилить на законодательном уровне защиту лесов, а в США — к принятию законов, аналогичных закону ЕС о лесном хозяйстве. Иначе Индонезия продолжит терять свои тропические леса — критически важную экосистему, влияющую на изменение климата, поскольку они хранят огромное количество углерода и освобождают его во время вырубки.

Источники: Mongabay; ZMEScience