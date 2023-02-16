Порно только для совершеннолетних: еще в 7 штатах США сайты «для взрослых» потребуют предоставить официальное удостоверение личности

Обязательную возрастную проверку на порносайтах с предоставлением документов, удостоверяющих личность, реализуют еще в нескольких штатах США: Флорида, Канзас, Южная Дакота и Западная Виргиния уже узаконили эти требования, тогда как Арканзас, Миссисипи и Виргиния только готовятся к этому.

В начале января в Луизиане начал действовать закон об обязательной возрастной проверке пользователей на сайтах, содержащих порнографию. Правила предусматривают, что сайты, содержащие 33,3% и более порнографических материалов, должны требовать подтверждения от пользователей, что они достигли 18-летнего возраста.

В законопроекте, который готовятся принять в Арканзасе, порнографию называют «кризисом общественного здоровья», а также объясняется, какие материалы на сайтах считаются «вредными» для младших зрителей. В перечне медиаматериалы, изображающие половые органы и их части, а также некоторые действия (ласки, прикосновения к соскам, груди, ягодицам или гениталиям; или половые акты, мастурбацию, оральный секс, содомию, зоофилию и т.п.).

Также сайт будет считаться вредным, если содержит материалы, не несущие серьезной «литературной, художественной, политической или научной ценности для несовершеннолетних». В законопроекте упоминается об опасности, которую создает порнография для детей — негативное влияние на работу мозга и развитие, обострение эмоциональных или медицинских проблем, девиантное сексуальное возбуждение, вредное сексуальное поведение и проблемы с самооценкой или нарушение образа тела.

В Луизиане Pornhub и другие крупные порносайты, принадлежащие компании MindGeek, требуют от пользователей создавать аккаунт AllpassTrust и проходить проверку возраста с помощью LA Wallet — мобильного приложения правительства Луизианы, которое содержит цифровую версию водительского удостоверения.

Великобритания тоже много лет стремится ввести подобные правила в стране — они могут, наконец, вступить в силу в течение следующих шести месяцев (в рамках поправок к законопроекту о безопасности в Интернете).

Однако эффективность всех этих мер вызывает сомнения, поскольку большинство людей вряд ли захотят предоставить свои личные данные в обмен на просмотр порноролика. Существуют и обходные пути в виде VPN-программ, а также многие другие ресурсы, в том числе и соцсети типа Twitter, где несовершеннолетние смогут свободно получить доступ к контенту для взрослых.

Источник: Techspot