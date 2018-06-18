Портрет украинского IT-специалиста 2018 года по версии DOU.UA [инфографика]

Украинский ресурс DOU.UA провел очередной опрос отечественных IT-специалистов, в котором приняло участие более 8600 человек, и составил обновленную версию «портрета украинского IT-специалиста».

Итак, согласно новым данным, средний возраст разработчика укладывается в промежуток 20-30 лет (суммарно 64%), младше этой отметки всего 8% специалистов, старше — 28% с заметным падением до единиц процентов после 35 лет. Самые молодые — верстальщики и дизайнеры, специалисты постарше обычно работают сисадминами, ПМ и топ-менеджерами. В украинской IT-индустрии 77% мужчин и 23% женщин, при этом доля женщин продолжает расти — на 3% с прошлого года и на 7% с 2016 года. Чаще всего женщины работают тестировщицами (24%), разработчиками (23%) и нетехническими специалистами — HR, PR, Sales (20%).

Как и в прошлом году, 67% украинских IT-специалистов живут в Киеве, Харькове и Львове, причем впервые за три года доля Киева не уменьшилась, а наоборот выросла на 1%. В столице доля тех, кто работает в аутсорс и продуктовых компаниях, почти одинакова — 36% против 35% соответственно. Многие специалистов работает в продуктовых компаниях в Днепре и Одессе — 33% и 32%, а вот в Харькове и Львове доля продуктовых специалистов значительно меньше — 21% и 17% соответственно.

Доля разработчиков продолжает снижаться — с 55% в 2016 году до 52% в 2018 году. На сегодняшний день типичный программист — это парень в возрасте от 21 до 29 лет, имеющий высшее образование, проживает в Киеве, работает в аутсорсе. В среднем один QA тестирует продукты четырех программистов, а один менеджер проектов руководит девятью разработчиками и двумя тестировщиками.

Больше всего респондентов с опытом до одного года среди верстальщиков (33%) и нетехнических специалистов (26%). Около 30% разработчиков и тестировщиков имеют опыт от 3 до 5 лет. Опытнейшими остаются топ-менеджеры и сисадмины — среди них специалистов с опытом более 10 лет более 40%. Уже два года подряд доля джуниоров остается неизменной (26-27%), «мидлами» себя назвали преимущественно специалисты с опытом 3-5 лет, «сеньорами» — 6-10 лет. Интересно, что в Киеве доля джуниоров и сеньоров почти одинакова (22% и 21% соответственно), а в регионах, как правило, на каждого сеньора приходится примерно два-три джуна.

На вопрос «почему именно вы выбрали IT», 69% джуниоров и 65% мидлов ответили из-за высокого дохода. Среди сеньоров и лидов о высоких зарплатах вспомнили 51% и 49% соответственно. Лиды чаще других упоминают об интересе к технологиям при выборе IT (таких 89%), хотя доля технологий высока среди специалистов всех уровней — от 72% у джунов до 82% у сеньоров.

С каждым годом важность зарплаты и бонусов при выборе работы растет — с 73% в 2016 году до 78% в 2018 году. Хотя джуниоры чаще своих опытных коллег выбирают IT за высокий доход, но когда речь заходит о смене работы, именно джуниоры реже говорят о зарплатах — 73% против 82% у мидлов, сеньоров и лидов.

Интереснее всего работается топ-менеджерам и нетехническим специалистам, а вот наибольший процент тех, кому скучно наблюдается среди верстальщиков и сисадминов. Только среди топ-менеджеров доля тех, кто доволен зарплатой, превышает тех, кто «скорее довольны». Больше других недовольны своим доходом верстальщики, дизайнеры и сисадмины — у них процент тех, кто не доволен, в два раза выше, чем в других специализациях.

В этом году DOU.UA впервые спросил IT-специалистов, как оформлены их отношения с работодателями. Оказалось, что 80% специалистов по аутсорсу и аутстафу сотрудничают с компаниями как ФОП, а оформлены в соответствии с КЗоТ только 5% респондентов из этих типов компаний.

Между тем в продуктовых компаниях как ФОП сотрудничают с компаниями 58%, а официально трудоустроены — 21%. В не IT-компаниях оформлен согласно КЗоТ каждый второй сотрудник. В стартапах предпочитают ФОП (48%) и зарплаты в конвертах (36%), при этом последний вид сотрудничества часто встречается и среди фрилансеров — каждый второй работает «в черную».

Каждый третий сотрудник стартапов работает удаленно, тогда как в аутсорсинговых и продуктовых компаниях из дома или откуда придется работает только каждый 10-ый специалист. Двое из трех IT-специалистов работают в опенспейсе, при этом доля отдельных кабинетов для команд одинакова в аутсорсинговых и продуктовых компаниях — около 35%.

Бизнес-аналитики, QA, дизайнеры, верстальщики видят себя через 5 лет сеньор или лидами. Менеджеры проектов и нетехнические специалисты стремятся стать топ-менеджерами. А вот разработчики, кроме сеньорства, поглядывают в сторону собственного IT-бизнеса. Если бы не было необходимости работать ради денег, то ради удовольствия остались бы в IT преимущественно топ-менеджеры и сисадмины. А вот покинули бы IT нетехнические специалисты (HR, PR, Sales) — таких 23%. Ничего не делать, а только отдыхать больше всего хотят верстальщики и QA (11% и 8% соответственно).

Ожидаемо, большая часть IT-специалистов имеют высшее образование, неплохо знают английский и находят время на самообразование. Полная версия опроса, включая личные особенности, хобби, домашних животных и желание эмигрировать, можно найти по этой ссылке.

Предыдущая версия опроса «Портрет украинского IT-специалиста 2017 года по версии DOU.UA» выглядит следующим образом.

Источник: DOU.UA