В декабре Кабинет министров Украины утвердил выводы об оценке служебной деятельности в 2022 году государственных служащих категории А. К ним относятся руководители государственных служб и агентств. По результатам оценки негативные результаты получил руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай. В конечном итоге КМУ уволил Владимира Тафтая с занимаемой должности.

Во время председательства Тафтая Госкосмос попал в несколько скандалов. В начале этого года, после длительной подготовки, Украина наконец-то отправила в космос свой спутник «Сич-2-1» («Сич-2-30»). Вскоре появилась информация, что спутник перешёл в режим энергосбережения. А после того о спутнике «Січ-2-30» вообще не было никаких новостей. Как свидетельствует письмо министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, со спутником так и не удалось установить нормальную связь. Фактически, запущенный с помпой спутник потерян, он так и не принёс никакой пользы государству, а лишь нанес ущерб на 200 млн грн., потраченных на подготовку программы.

Уже в августе СБУ задержала одного из руководителей Госкосмоса, обвинив его в государственной измене. По данным следствиям, он передавал российским спецслужбам тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации, а также переправлял оккупантам сведения о мерах ВСУ и других подразделений украинских сил обороны. При задержании указанный руководитель Госкосмоса отстреливался от сотрудников СБУ.

Дополнительно выяснилось, что к подготовке запуска спутника «Сич-2-1» («Сич-2-30») привлекалась компания с сильными связями с россией и даже «роскосмосом».

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Вместе с тем Госкосмос будто бы находился в параллельной реальности, не замечая тех событий, которые происходят вокруг. Владимир Тафтай в своём профиле Facebook публиковал видео президента Украины Владимира Зеленского с Ричардом Бренсоном, развивающим космический туризм. Хотя самого Тафтая, ответственного за украинский космос, не было ни на встрече, ни во время визита Бренсона в Гостомель.

В конце концов, КМУ всё же уволил главу Государственного космического агентства Владимира Тафтая. Несмотря на ряд провалов и скандалов, он не подал в отставку самостоятельно.

Источник: AIN