После электрического ретро-купе Alpha ACE калифорнийский стартап анонсировал электрокроссовер Alpha Jax — батарея 75 кВтч, запас хода 400 км и ценник от $38 тыс.

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Американский стартап Alpha Motor Corporation продолжает расширение своей линейки электромобилей, предложив потенциальным покупателям новый электрокроссовер Alpha Jax. Модель основана на той же платформе, что и ретро-купе Alpha ACE, однако отличается рядом интересных отличий.

Создатели Alpha Jax описывают его как «Junior All-terrain Crossover» и «Crossover Utility Vehicle». Электромобиль с четырьмя дверями и габаритами 4560x1930x1634 мм способен перевозить четырех человек по бездорожью. Новинка представлена в двух вариантах — полноприводном с двумя электродвигателями (4WD) и переднеприводном (FWD).

В базовом варианте кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд и буксировать прицеп весом до 840 кг. Батарея емкостью 75 кВтч обеспечит запас хода свыше 400 км (250 миль). Наличие системы охлаждения и подогрева батарей повышает срок службы аккумуляторов и обеспечивает поддержку скоростной зарядки.

В интерьере Alpha Jax можно обнаружить отдельный дисплей для водителя, центральный экран развлекательной системы, премиальную акустику и эргономичные сидения.

На электрокроссовер Alpha Jax уже можно оставлять предзаказы по следующей ссылке, его стоимость в зависимости от версии составит от $38,000 до $48,000 (без учета федеральной скидки $7,500 и других льгот).

Кроме кроссовера Jax компания Alpha Motor также показала специальную версию купе Alpha ACE Performance Edition, которая отличается наличием второго электродвигателя, который обеспечивает полный привод и улучшенную динамику (4,6 сек до 100 км/ч вместо 6,0 сек у базовой версии).

Напомним, что в портфолио компании также присутствует коммереческий электромобиль Alpha ICON.

Источник: Alpha Motor Corporation