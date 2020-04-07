После редизайна в Google Fit вернули подсчет шагов в качестве основного показателя активности (два года назад их заменили «Минутами движения»)





В 2018 году разработчики фитнес-сервиса Google Fit провели очередной редизайн системы, в котором решили заменить количество пройденных шагов на новый показатель «Минуты движения», который якобы более полно характеризует активность пользователей. Спустя два года те же разработчики решили вернуть привычные шаги обратно и теперь центральный экран приложения отображает «Баллы сердца» (Heart Points) и пройденные шаги (Steps).

Согласно рекомендациям организаций American Heart Association (AHA) и the World Health Organization (WHO) рекомендуется получать не менее 150 «Баллов сердца» в неделю, что соответствует пяти тренировкам по полчаса каждая. А вот для «баллов сердца» придется в прямом смысле слова попотеть, так как они выдаются только за активность с заметным повышением пульса — бег, плавание, силовые и кардио-тренировки и т.д.

«Минуты движения» начисляются за любую активность на протяжении дня, что мотивирует пользователей меньше сидеть на одном месте и чаще двигаться. Однако с другой стороны эти минуты выглядят не так привычно и понятно, как трекер шагов, к которому привыкло большинство любителей фитнеса. Для многих поклонников активного образа жизни достичь пресловутых 10,000 шагов в день приятнее, чем получить 138 минут активности, так что похоже, что Google прислушался именно к этой группе.

Для сравнения, в эко-системе Apple отслеживается три основных показателя: «Подвижность», «Упражнения» и «Разминка», где первый является счетчиком активных калорий, второй — аналогом «Баллов сердца», а третий — количеством часов, на протяжении которых пользователь двигался хотя бы минуту. Подсчет шагов и пройденная дистанция здесь также учитываются и отображаются, однако в разделе подробностей, а не на главном экране.

В новом Google Fit также переработали интерфейс, чтобы отображаемые показатели было легче считывать при взгляде мельком — текст и визуальные элементы сделали более заметными и информативными. Изменения коснулись сервиса на всех доступных платформах, включая Android, Wear OS и iOS, после обновления версии приложения пользователи уже могут начинать оценивать редизайн.

Источник: Engadget, Google