После скандала с Genius Media компания Google будет прямо указывать поставщиков текстов песен в результатах поиска





Несколько дней назад компания Genius Media обвинила Google в незаконном копировании её текстов песен для поискового сервиса. Теперь же поисковый гигант прокомментировал эту ситуацию

Google заявляет, что она получает все тексты песен от сторонних поставщиков. При этом компания обратилась к одному из таких сторонних поставщиков – LyricFind – с просьбой «расследовать проблему, чтобы убедиться, что они следуют передовым практикам отрасли в своем подходе». Google также сообщает, что теперь она будет указывать компанию, предоставляющую текст песни, в результатах поиска при отображении такого текста.

Напомним, конфликт возник из-за того, что в результатах поисковой выдачи Google фигурировали тексты песен, помеченные специальным образом компанией Genius Media. Последняя использовала в текстах комбинацию специальных символов, которые при трансформации с азбуки Морзе формируют слова «Red Handed» (пойманный с поличным). Такой своеобразный «водяной знак» компания начала использовать примерно в 2016 году, чтобы выяснить, какие сервисы могут незаконно копировать их тексты песен без всяких указаний.

Дело в том, что тексты песен являются собственностью музыкальных издателей и исполнителей, а компания Genius Media заключает контракты с ними на право использования на своём сайте. Дело в том, что тексты песен, являясь собственностью, не могут быть перепечатаны без платы авторам песен. Затем Genius Media зарабатывает деньги, предоставляя свои тексты и аннотации к ним сторонним компаниям, таким как Spotify.

Genius Media утверждает, что в результатах поисковой выдачи Google как раз фигурируют тексты песен, помеченные соответствующим «водяным знаком», а следовательно наносит убытки её бизнесу. Но Google отмечает, что она не формирует тексты песен самостоятельно, а получает их от сторонних провайдеров, включая LyricFind. Контракт с этой компанией был заключён в 2016 году.

В свою очередь, LyricFind утверждает, что не берет тексты песен от Genius Media, а вместо этого платит музыкальным издателям за право использовать тексты песен и создаёт свою собственную базу данных, которую сравнивает с другими сайтами текстов песен. Так что LyricFind, возможно, неосознанно использовала тексты Genius, но это не значит, что она сделала это специально. Как бы то ни было, Google, по сути, заявляет, что не имеет никакого отношения к возможной краже текстов песен. А чтобы снять с себя все обвинения в будущем, она будет указывать поставщиков текстов в каждом конкретном случае.

Источник: The Verge