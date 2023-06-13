После срыва сделки на $2 млрд Embracer Group проводит реструктуризацию: закрывает студии, отменяет игры, увольняет сотрудников

Всего через несколько недель после того, как сорвалась сделка стоимостью $2 млрд, Embracer Group объявила о намерении сократить расходы. Это выльется в закрытие студий, отмену ряда игр и сокращение персонала. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Ларса Вингефорса сотрудникам компании.
В письме речь идет о том, Embracer Group сократит расходы по всем направлениям, сократит количество сторонних выпусков и «уделит больше внимания внутренней интеллектуальной собственности и увеличит внешнее финансирование крупнобюджетных игр».
«Сегодня утром мы объявили о программе реструктуризации Embracer Group, которая сделает нас более компактной, сильной и более целенаправленной и самодостаточной компанией», — сказал Вингефорс.
Embracer известна как крупный игровой холдинг, который за последнее десятилетие поглотил многих разработчиков, издателей и приобрел недвижимость. В мегакорпорацию входят такие компании, как THQ Nordic, Plaion, Saber Interactive, Gearbox, Middle-earth Enterprises, Dark Horse Media, Coffee Stain, Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, Asmodee, Amplifier, Deep Silver и многие другие. В следующем году ожидается выход таких игр Embracer, как Remnant 2, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, Homeworld 3 и др.
В прошлом месяце у Embracer Group в последний момент неожиданно сорвалась сделка на $2 млрд. У компании была договоренность относительно крупной сделки, достигнутая в октябре 2022 года, которая включала бы «более $2 млрд дохода по контракту на разработку в течение 6 лет». Срыв сделки имеет катастрофические последствия для компании. Теперь она вынуждена существенно сокращать расходы и увольнять сотрудников.
«В Embracer в настоящее время работает около 17000 человек, и хотя к концу года это число будет меньше, пока слишком рано давать точные прогнозы», — заявил Вингефорс.
Он добавил, что Embracer попытается перевести пострадавших сотрудников на другие проекты внутри компании, подчеркнув, что «хотя мы убираем должности в одних компаниях, мы продолжим нанимать сотрудников в других».
Теперь Embracer начнет «тщательный процесс проверки» инвестиций в новые проекты по разработке игр. Вингефорс предупредил, что компания будет уделять «повышенное внимание подотчетности» всей группы, «гарантируя, что производительность соответствует или превышает текущие цели».
По словам Вингефорса, потенциальное влияние реструктуризации почти полностью будет связано с необъявленными проектами. Таким образом, можно надеяться, что все анонсированные «значимые» проекты будут выпущены в соответствии с планом.
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Источник: ign