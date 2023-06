После срыва сделки на $2 млрд Embracer Group проводит реструктуризацию: закрывает студии, отменяет игры, увольняет сотрудников

Всего через несколько недель после того, как сорвалась сделка стоимостью $2 млрд, Embracer Group объявила о намерении сократить расходы. Это выльется в закрытие студий, отмену ряда игр и сокращение персонала. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Ларса Вингефорса сотрудникам компании.

Курс ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT Навчіться керувати проектами в галузі IT та ефективно використовувати Agile-методології для досягнення максимальних результатів. Більше про курс

В письме речь идет о том, Embracer Group сократит расходы по всем направлениям, сократит количество сторонних выпусков и «уделит больше внимания внутренней интеллектуальной собственности и увеличит внешнее финансирование крупнобюджетных игр».

«Сегодня утром мы объявили о программе реструктуризации Embracer Group, которая сделает нас более компактной, сильной и более целенаправленной и самодостаточной компанией», — сказал Вингефорс.

Embracer известна как крупный игровой холдинг, который за последнее десятилетие поглотил многих разработчиков, издателей и приобрел недвижимость. В мегакорпорацию входят такие компании, как THQ Nordic, Plaion, Saber Interactive, Gearbox, Middle-earth Enterprises, Dark Horse Media, Coffee Stain, Crystal Dynamics, Eidos-Montreal, Asmodee, Amplifier, Deep Silver и многие другие. В следующем году ожидается выход таких игр Embracer, как Remnant 2, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Payday 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Arizona Sunshine 2, Alone in the Dark, Homeworld 3 и др.

В прошлом месяце у Embracer Group в последний момент неожиданно сорвалась сделка на $2 млрд. У компании была договоренность относительно крупной сделки, достигнутая в октябре 2022 года, которая включала бы «более $2 млрд дохода по контракту на разработку в течение 6 лет». Срыв сделки имеет катастрофические последствия для компании. Теперь она вынуждена существенно сокращать расходы и увольнять сотрудников.

«В Embracer в настоящее время работает около 17000 человек, и хотя к концу года это число будет меньше, пока слишком рано давать точные прогнозы», — заявил Вингефорс.

Он добавил, что Embracer попытается перевести пострадавших сотрудников на другие проекты внутри компании, подчеркнув, что «хотя мы убираем должности в одних компаниях, мы продолжим нанимать сотрудников в других».

Теперь Embracer начнет «тщательный процесс проверки» инвестиций в новые проекты по разработке игр. Вингефорс предупредил, что компания будет уделять «повышенное внимание подотчетности» всей группы, «гарантируя, что производительность соответствует или превышает текущие цели».

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Досягайте більшої ефективності та прибутковості для вашого бізнеса за допомогою цього курса! Дізнатись про курс

По словам Вингефорса, потенциальное влияние реструктуризации почти полностью будет связано с необъявленными проектами. Таким образом, можно надеяться, что все анонсированные «значимые» проекты будут выпущены в соответствии с планом.

Источник: ign