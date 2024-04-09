После землетрясения на Тайване производители памяти перестали публиковать контрактные цены — SSD и ОЗУ подорожают еще сильнее?

В последнее время на рынках памяти DRAM и NAND вырисовалась неутешительная для потребителей тенденция к росту цен, которая уже прямо влияет на цену конечных устройств (SSD и оперативная память для мобильных гаджетов и компьютеров). Вполне вероятно, что этот тренд в будущем будет лишь усиливаться.

DigiTimes сообщаетчто в результате землетрясения на Тайване 3 апреля, который стал самым сильным за последние 25 лет, местные полупроводниковые заводы получили некоторые повреждения, что серьезно нарушило цепочки поставок ведущих производителей — Micron, Samsung Electronics и SK Hynix. Это может вызвать больший рост цен, чем ожидалось, особенно в контексте попыток отрасли восстановить потери последних лет из-за повышения цен.

И хотя в прошлом цены на память обычно стремительно росли после перебоев в производстве, вызванных природными катастрофами или техногенными авариями, текущая ситуация открывает поставщикам возможность компенсировать убытки 2022 и 2023 годов. До землетрясения темпы роста контрактные цены на память DRAM и NAND замедлились, по сравнению с первым кварталом. В частности, для NAND рост составил 15%-20% против 20+% в первом квартале. Теперь вполне вероятно, что рост цен ускорится.

Сообщается, что основные игроки перестали публиковать контрактные цены на DRAM, готовясь к пересмотру ценовой политики. А Micron после землетрясения начала обсуждать с клиентами новый график поставок продукции и возможные задержки. Да, пока это все неофициальная информация от инсайдеров, но, учитывая обстоятельства, она выглядит правдоподобно.

Производители модулей памяти, которые сейчас имеют ограниченные запасы, готовятся к увеличению расходов на закупку чипов. Они надеялись, что тенденция к росту цен замедлится, но поставщики значительно снизили производство в прошлом году, чтобы подтянуть цены на фоне стагнации спроса. Новые обстоятельства, скорее всего, будут побуждать заказчиков, особенно производителей серверов, активно скупать память в ожидании вполне вероятного дефицита, что, в свою очередь, подтолкнет цены еще выше.

Если все действительно так, то больнее всего это ударит по производителям серверов, но сегмент потребительских твердотельных накопителей, где рост цен наблюдается последние несколько месяцев, новая волна тоже не обойдет стороной.

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