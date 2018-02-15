Последний рубеж взят. Хакеры взломали систему Windows 10 UWP (и нашли в Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection целых пять уровней защиты)

Как показывает история, в противостоянии щита и меча всегда побеждает меч. Тем или иным способом, оборона обычно пробивается, в случае с программными средствами защиты все зависит от таланта и настойчивости различных хакерских групп.

Вот и сейчас система защиты Windows 10 UWP, которая месяцами выдерживала нападки хакеров, чем заслужила себе славу чуть ли не неприступной крепостью в мире DRM-защит, дала огромную трещину. Как сообщает DSOGaming, на днях группа хакеров CODEX торжественно отрапортовала об успешном взломе симулятора Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, вышедшего в октябре прошлого года. По сути, Windows 10 UWP оставалась последним неприступным рубежом и сейчас уже практически все существующие DRM-защиты взломаны.

Что интересно, DRM-защита Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection на самом деле является пятиуровневой. Хакеры выделили все пять защитных слоев – MSStore, UWP, EAppX, XBLive и Arxan. Используются ли эти компоненты в других играх Microsoft, защищенных системой Windows 10 UWP, пока неизвестно, равно как и воздействие этой многослойности на скорость запуска игры. Но наверняка вскоре этот вопрос прояснится. Напомним, после того, как хакеры полностью убрали DRM-защиту Denuvo из Syberia 3 (причем на третий день релиза), игра стала запускаться на 40 секунд быстрее.

Теперь, когда Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection взломана, высока вероятность, что та же участь ждет эксклюзивы Windows 10, вроде Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Halo Wars 2 и прочие. Вероятно, Microsoft по примеру Denuvo обновит свою защиту, чтобы хакерам было сложнее взламывать будущие проекты.

Источник: dsogaming