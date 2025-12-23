Посмотрите наверх: 10 лучших снимков из космоса за 2025 год

В этом году космос действительно порадовал наблюдателей: среди прочего большим количеством комет, полярным сиянием и событием, которое прозвали «кровавой луной». Предлагаем посмотреть 10 лучших изображений неба в 2025-м, которые собрал по своим предпочтениям профильный сайт Space.com.

Волчья Луна «съедает» Марс

Начало 2025 год яркое январское полнолуние, также известное как Волчья Луна, позволившее увидеть рядом с нашим спутником необыкновенно яркий Марс. В некоторых местах наблюдения с Земли Луна даже перекрыла Красную планету, что бывает раз в 14 лет.

Появление «большой кометы»

С середины-конца января комета 2024 G3 (ATLAS) совершила близкий пролет мимо Солнца, прежде чем у нее появился яркий, структурированный хвост, который порадовал астрофотографов к югу от экватора. Комета стала достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть днем невооруженным глазом или с помощью бинокля.

«Синий призрак» садится на Луне

В марте после запуска на ракете SpaceX Falcon техасская компания Firefly Aerospace успешно посадила свой космический корабль Blue Ghost на Луне в бассейне Mare Crisium (Море Кризисов) шириной 500 км. Это лишь второй частный космический корабль, который совершил мягкую посадку на Луне. Компания показала ее на видео, где виднеется тень «синего призрака».

Танец звезд и земных огней

Между сентябрем 2024 года и апрелем 2025 года астронавт NASA Дон Петтит, известный своей новаторской работой в астрофотографии с орбиты, совершил свою третью миссию на МКС. В сотрудничестве с Бабаком Тафеши он создал сюрреалистическое фото, которое сочетает огни с Земли и следы звездного трафика.

Кровавая луна

Первое полное лунное затмение (или же Кровавая луна) за три года порадовало наблюдателей за небом 13-14 марта. Тень Земли окутала Луну примерно на 65 минут и «окрасила» спутник в красно-оранжевый цвет.

«Ракеты» в полярном сиянии

В момент, когда взорвалась суббуря полярного сияния, две ракеты-зонда NASA взлетели в небо, выпустив паровые следы. Это зафиксировали камеры отслеживания ветров по всей северной Аляске.

Удивительные Персеиды

Персеиды — один из самых известных и ярких метеорных потоков (звездопадов) года, который происходит каждое лето с июля по август. Однако в 2025 году явление не было классическим, поскольку затмевалось полумесяцем с освещенностью 84%. К счастью, перед пиком ночи метеорного потока произошел короткий период темноты, который позволил фотографу NASA Биллу Инголлсу сделать эту длинную экспозицию.

Нашумевшая 3I/ATLAS

Для охотников за кометами 2025 год стал знаковым, главным образом потому, что именно тогда был открыт третий межзвездный объект, который когда-либо посещал нашу Солнечную систему. Комета 3I/ATLAS, как ее впоследствии стали называть, появилась после кометы Оумуамуа (1I/2017 U1) в 2017 году и кометы Борисова (2I/Borisov) в 2019 году. В конце августа астрономы с помощью телескопа Gemini South в Чили увидели хвост межзвездного объекта.

Большое полярное сияние

Солнце приближается к максимуму своей активности, поэтому впечатляющих полярных сияний хватало. Одно из крупнейших зафиксировали в июне.

Комета в метеорном потоке

Какова вероятность того, что комета, которую можно увидеть невооруженным глазом, станет видимой в ту же ночь, что и пик метеорного потока Ориониды? Комета C/2025 A6 (Lemmon) считает, что большая.