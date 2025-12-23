Новости Наука и космос 23.12.2025 comment views icon

Посмотрите наверх: 10 лучших снимков из космоса за 2025 год

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році

В этом году космос действительно порадовал наблюдателей: среди прочего большим количеством комет, полярным сиянием и событием, которое прозвали «кровавой луной». Предлагаем посмотреть 10 лучших изображений неба в 2025-м, которые собрал по своим предпочтениям профильный сайт Space.com.

Волчья Луна «съедает» Марс

Начало 2025 год яркое январское полнолуние, также известное как Волчья Луна, позволившее увидеть рядом с нашим спутником необыкновенно яркий Марс. В некоторых местах наблюдения с Земли Луна даже перекрыла Красную планету, что бывает раз в 14 лет.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображения: KPNO / NOIRLab / NSF / AURA/ J. Winsky & A. Sorensen

Появление «большой кометы»

С середины-конца января комета 2024 G3 (ATLAS) совершила близкий пролет мимо Солнца, прежде чем у нее появился яркий, структурированный хвост, который порадовал астрофотографов к югу от экватора. Комета стала достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть днем невооруженным глазом или с помощью бинокля.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Аргентина, 20 января 2025 года. Изображение: Patricio Murphy / SOPA Images / LightRocket

«Синий призрак» садится на Луне

В марте после запуска на ракете SpaceX Falcon техасская компания Firefly Aerospace успешно посадила свой космический корабль Blue Ghost на Луне в бассейне Mare Crisium (Море Кризисов) шириной 500 км. Это лишь второй частный космический корабль, который совершил мягкую посадку на Луне. Компания показала ее на видео, где виднеется тень «синего призрака».

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
2 марта 2025 года. Изображение: Firefly Aerospace

Танец звезд и земных огней

Между сентябрем 2024 года и апрелем 2025 года астронавт NASA Дон Петтит, известный своей новаторской работой в астрофотографии с орбиты, совершил свою третью миссию на МКС. В сотрудничестве с Бабаком Тафеши он создал сюрреалистическое фото, которое сочетает огни с Земли и следы звездного трафика.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображение: NASA / Дон Петтит и Бабак Тафреши

Кровавая луна

Первое полное лунное затмение (или же Кровавая луна) за три года порадовало наблюдателей за небом 13-14 марта. Тень Земли окутала Луну примерно на 65 минут и «окрасила» спутник в красно-оранжевый цвет.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображения: CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / P. Horálek

«Ракеты» в полярном сиянии

В момент, когда взорвалась суббуря полярного сияния, две ракеты-зонда NASA взлетели в небо, выпустив паровые следы. Это зафиксировали камеры отслеживания ветров по всей северной Аляске.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображение: AWESOME Mission

Удивительные Персеиды

Персеиды — один из самых известных и ярких метеорных потоков (звездопадов) года, который происходит каждое лето с июля по август. Однако в 2025 году явление не было классическим, поскольку затмевалось полумесяцем с освещенностью 84%. К счастью, перед пиком ночи метеорного потока произошел короткий период темноты, который позволил фотографу NASA Биллу Инголлсу сделать эту длинную экспозицию.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображение: NASA / Bill Ingalls

Нашумевшая 3I/ATLAS

Для охотников за кометами 2025 год стал знаковым, главным образом потому, что именно тогда был открыт третий межзвездный объект, который когда-либо посещал нашу Солнечную систему. Комета 3I/ATLAS, как ее впоследствии стали называть, появилась после кометы Оумуамуа (1I/2017 U1) в 2017 году и кометы Борисова (2I/Borisov) в 2019 году. В конце августа астрономы с помощью телескопа Gemini South в Чили увидели хвост межзвездного объекта.

Для мисливців за кометами 2025 рік став знаковим, головним чином тому, що саме тоді було відкрито третій міжзоряний об'єкт, який коли-небудь відвідував нашу Сонячну систему. Комета 3I/ATLAS, як її згодом стали називати, з'явилася після комети Оумуамуа (1I/2017 U1) у 2017 році та комети 2I/Борисова у 2019 році. Наприкінці серпня астрономи за допомогою телескопа Gemini South у Чилі побачили хвіст міжзоряного об'єкта.
Изображение: International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF /AURA / Shadow the Scientist

Большое полярное сияние

Солнце приближается к максимуму своей активности, поэтому впечатляющих полярных сияний хватало. Одно из крупнейших зафиксировали в июне.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображение: VW Pics

Комета в метеорном потоке

Какова вероятность того, что комета, которую можно увидеть невооруженным глазом, станет видимой в ту же ночь, что и пик метеорного потока Ориониды? Комета C/2025 A6 (Lemmon) считает, что большая.

Дивіться вгору: 10 фантастичних знімків з космосу у 2025 році
Изображение: Javier Zayas Photography

Популярные новости

arrow left
arrow right
СМИ: NASA исключило российского сантехника-астронавта из миссии Crew-12 из-за кражи секретных данных SpaceX
Теперь и в космосе: программист запустил Doom на спутнике ESA
Трамп отправит американцев на Луну в 2028 году, а в 2030 построит там базу, — официальный документ
Солнечная вспышка отключила радиосвязь по всей Австралии
Объясняет физик: что произойдет, если маленькая черная дыра "врежется" в человека?
NASA впервые записало звук 55 молний на Марсе: не такие, как земные
Первые 378 дней на марсианской жизни: команда добровольцев покоряет другую планету
Авария на Байконуре лишила россиян запусков в космос — впервые с 1961 года
Китайцы готовят жареные крылышки даже в космосе: на орбитальной станции "Тяньгун" установили духовку
Игровые ноутбуки Lenovo Legion 2026 года с AMD Ryzen AI 400: подробные характеристики всей линейки
Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года
"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить