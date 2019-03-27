Постапокаліптичний шутер Metro: Exodus отримав українську локалізацію з виходом патча The Ranger Update
Українська студія 4A Games підготувала та випустила масштабне оновлення для гри Metro: Exodus. Воно отримало назву The Ranger Update.
В рамках цього оновлення гравцям стала доступна повна українська локалізація Metro: Exodus. Користувачі зможуть активувати українські субтитри і озвучку українською мовою.
Крім того, оновлення The Ranger Update додає режим «Нова гра+» і підтримку контролерів DualShock та Steam Controller для ПК. Додатково повідомляється про поліпшення роботи технологій DirectX RayTracing і Deep Learning Super Sampling (DLSS) для відеокарт NVIDIA RTX. Нарешті, розробники реалізували ряд поліпшень, спрямованих на підвищення продуктивності та стабільності гри Metro: Exodus.
Оновлення The Ranger Update вже доступне для автоматичного завантаження в клієнтах Steam і Epic Games Store. Воно буде встановлено при черговому запуску гри.
Джерело: metrothegame