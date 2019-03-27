Постапокаліптичний шутер Metro: Exodus отримав українську локалізацію з виходом патча The Ranger Update

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Українська студія 4A Games підготувала та випустила масштабне оновлення для гри Metro: Exodus. Воно отримало назву The Ranger Update.

В рамках цього оновлення гравцям стала доступна повна українська локалізація Metro: Exodus. Користувачі зможуть активувати українські субтитри і озвучку українською мовою.

Крім того, оновлення The Ranger Update додає режим «Нова гра+» і підтримку контролерів DualShock та Steam Controller для ПК. Додатково повідомляється про поліпшення роботи технологій DirectX RayTracing і Deep Learning Super Sampling (DLSS) для відеокарт NVIDIA RTX. Нарешті, розробники реалізували ряд поліпшень, спрямованих на підвищення продуктивності та стабільності гри Metro: Exodus.

Оновлення The Ranger Update вже доступне для автоматичного завантаження в клієнтах Steam і Epic Games Store. Воно буде встановлено при черговому запуску гри.

Джерело: metrothegame