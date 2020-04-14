Поставки компьютеров в первом квартале сократились почти на 10%, даже несмотря на рост спроса из-за карантина





Рынок традиционных компьютеров, который включает настольные компьютеры, рабочие станции и ноутбуки, в первом квартале 2020 года продемонстрировал объём поставок на уровне 53,2 млн устройств. Это на 9,8% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные отчёта IDC. Столь существенное падение после роста на протяжении всего 2019 года стало результатом сокращения поставок из-за карантина в Китае, который является крупнейшим в мире поставщиком компьютеров.

В первом квартале 2020 года ситуация на рынке компьютеров выглядела крайне неоднозначной. В январе производство было примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы. Но длительный простой заводов в феврале и медленное возобновление производства наряду с трудностями в логистике и выходе персонала на работу к концу квартала привели к итоговому снижению поставок. В то же время, на протяжении первого квартала фиксировался рост спроса на компьютеры, так как многим сотрудникам при переходе на удалённую работу из дома пришлось обновить свои ПК. Кроме того, многие потребители заинтересовались покупкой игровых компьютеров, чтобы развлечься во время вынужденного длительного пребывания дома.

Такой ситуацией смогли воспользоваться некоторые поставщики, нарастив сбыт благодаря имеющимся складским запасам, оставшимся с конца прошлого года. Однако рост спроса вскоре может быть недолговечным, так как из-за длительного карантина и экономического спада потребители и бизнес вынуждены будут экономить и сокращать расходы в ближайшие месяцы.

Лидером рынка компьютеров продолжает оставаться компания Lenovo, которая смогла реализовать 12,83 млн компьютеров и занять 24,1% доли рынка. Несмотря на снижение объёмов поставок на 4,3%, Lenovo смогла нарастить свою долю рынка на 1,4 процентных пункта, так как у многих конкурентов ситуация с поставками выглядит ещё хуже. Например, у HP объём поставок сократился на 13,8%, а у Apple – на 20,7%. Среди лидеров отрасли лишь Dell может похвастаться увеличением объёмов поставок – на 1,1%. Более детальные сведения об объёмах поставок в первом квартале 2020 года наиболее крупными игроками рынка компьютеров представлены в следующей таблице.

Компания Поставки

1 кв. 2020 (млн) Доля 1 кв. 2020 Поставки

1 кв. 2018 (млн) Доля 1 кв. 2019 Изменение 1. Lenovo 12,830 24,1% 13,413 22,7% -4,3% 2. HP Inc. 11,701 22,0% 13,573 23,0% -13,8% 3. Dell Technologies 10,495 19,7% 10,379 17.6% 1,1% 4. Acer Group 3,364 6,3% 3,733 6,3% -9,9% 5. Apple 3,092 5,8% 3,896 6,6% -20,7% Другие 11,757 22,1% 14,019 23,8% -16,1% Всего 53,238 100,0% 59,013 100,0% -9,8%

Источник: IDC