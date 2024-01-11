Посты авторов на ІТС в 2024: что будет дальше

Всем привет в новом 2024 году!

Праздники прошли и, пока мы готовим новые конкурсы и продолжение Марафона авторов ІТС (об этом я напишу отдельную новость в ближайшее время), пришло время рассказать, какие у нас планы по развитию направления постов авторов, как таковых.

Во-первых, приоритетным вижу структурирование и сегрегацию сообщений именно во вкладке «Посты». Читателю нужно предоставить возможность фильтрации отображения статей по каким-то принципиальным направлениям: «железо», «ноуты», «фильмы» и т.д.

Во-вторых, я удивился когда в одном из последних прошлогодних этапов Марафона постов авторов ІТС, в комментах человек удивленно спрашивал — а что это за конкурсы такие, а какие условия и время проведения? То есть, случайный читатель, зашедший прочитать статью автора даже не догадывался, что она – конкурсная. Так не должно быть. С одной стороны, превратить «главную» страницу портала в аналог газеты «Рио» и виртуальный рынок Троещина времен 90-х годов — такая себе перспектива. Нельзя повесить на постоянной основе баннер об проходящих конкурсах – и так главная перенасыщена контентом. Но, кажется, мы придумали решение, которое попытаемся реализовать в ближайшее время. Отвлекать читателя оно не должно, но может существенно повысить «вовлеченность» будущих авторов к написанию статей и уменьшит процент тех, кто не будет знать, что сейчас проходит какой-то конкурс.

В-третьих, пора уже вводить рейтинговую систему для авторов. Представление, как оно должно выглядеть у нас есть, осталось это воплотить в жизнь.

Как всегда, буду благодарен за новые идеи или то, как вы видите реализацию вышенаписанного.

Только не говорите ничего о Disqus, все что из этого чертового продукта можно было выжать, мы уже сделали. К сожалению. И, как бы мне ни хотелось, например, переноса бейджей под аватар пользователя, чтобы было бы хоть видно, что на них, или вот, реализовать постоянную подпись пользователя, это технически сделать на этой платформе невозможно. По крайней мере сейчас.

И вообще, праздники, какими бы они ни были, закончились, стоит просыпаться 🙂

В ожидании запуска новых конкурсов, предлагаю нашим уважаемым авторам «размяться», посоревновавшись в написании статей в произвольном формате, например, на такие вот темы: «Какие игры я больше всего жду в этом году» и «Какие киноновинки достойны внимания, а на какие не стоит тратить время» и т.д.

С надеждой на продуктивный год, жду ваши статьи и предложения!