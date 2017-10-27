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Появилось первое «живое» фото смартфона OnePlus 5T, его анонс теперь ожидается 20 ноября
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Появилось первое «живое» фото смартфона OnePlus 5T, его анонс теперь ожидается 20 ноября

Появилось первое «живое» фото смартфона OnePlus 5T, его анонс теперь ожидается 20 ноября

На данный момент уже нет никаких сомнений в скором анонсе смартфона OnePlus 5T. Изначально считалось, что обновленная модель, отличающаяся вытянутым вверх экраном с соотношением сторон 18:9 или около того, предстанет перед общественностью 5 ноября. Но на днях известный инсайдер Эван Блэсс в качестве даты анонса новинки указал 20 ноября.

Кроме того, на этой же неделе OnePlus 5T был замечен в базе данных тестового пакета AnTuTu, в результате чего выяснились некоторые новые подробности о его характеристиках. Оказывается, более крупный дисплей вытянутой вверх формы и очень тонкими рамками станет далеко не единственным отличием новинки от предшественника. ПО также указывает на изменения по части сдвоенной камеры. В частности, оба сенсора должны иметь разрешение 20 Мп, тогда как у нынешней модели OnePlus 5 основной фотомодуль сдвоенной камеры характеризуется разрешением 16 Мп.

Один из основателей компании OnePlus Карл Пей, похоже, уже и сам устал уклоняться от вопросов об истощении запасов OnePlus 5 и опубликовал первое рекламное изображение OnePlus 5T, намекнув на «отличную камеру».

Также ПО подтверждает использование в смартфоне SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Вероятнее всего, более доступная версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти соответственно тоже будет. Протестированное устройство работало под управлением ОС Android 8.0.

 

Кроме того, после появления в сети сгенерированных на компьютере изображений предстала и первое реальное фото OnePlus 5T (заглавное). Оно демонстрирует лицевую панель устройства и демонстрирует тот же дизайн, что мы видели на компьютерных изображениях OnePlus 5T. Как видим, устройство действительно будет очень похоже на Samsung Galaxy S8.

Последние данные указывают на цены $550 и $650 в зависимости от модификации. Напомним, первая модель OnePlus стоила всего $350.

Источник: gsmarena (1, 2) Evan Blass

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