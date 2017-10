Появилось первое «живое» фото смартфона OnePlus 5T, его анонс теперь ожидается 20 ноября

На данный момент уже нет никаких сомнений в скором анонсе смартфона OnePlus 5T. Изначально считалось, что обновленная модель, отличающаяся вытянутым вверх экраном с соотношением сторон 18:9 или около того, предстанет перед общественностью 5 ноября. Но на днях известный инсайдер Эван Блэсс в качестве даты анонса новинки указал 20 ноября.

Got a second, reliable confirmation here, claiming a post-11/20 release. https://t.co/KDvBH8y7NO

Кроме того, на этой же неделе OnePlus 5T был замечен в базе данных тестового пакета AnTuTu, в результате чего выяснились некоторые новые подробности о его характеристиках. Оказывается, более крупный дисплей вытянутой вверх формы и очень тонкими рамками станет далеко не единственным отличием новинки от предшественника. ПО также указывает на изменения по части сдвоенной камеры. В частности, оба сенсора должны иметь разрешение 20 Мп, тогда как у нынешней модели OnePlus 5 основной фотомодуль сдвоенной камеры характеризуется разрешением 16 Мп.

Один из основателей компании OnePlus Карл Пей, похоже, уже и сам устал уклоняться от вопросов об истощении запасов OnePlus 5 и опубликовал первое рекламное изображение OnePlus 5T, намекнув на «отличную камеру».

Cool photo, must have come from a great camera 😉 pic.twitter.com/DyiULnyTYN

— Carl Pei (@getpeid) October 25, 2017