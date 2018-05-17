Появилось подтверждение того, что новые смартфоны iPhone будут комплектоваться 18-ваттным ЗУ с разъемом USB-C

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Напомним, актуальные смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X поддерживают проводную технологию быстрой зарядки, но комплектные ЗУ для этого не подходят. В итоге потребители вынуждены страдать нести дополнительные затраты и покупать более мощное ЗУ (вместе с кабелем с разъемами USB-C и Lightning) отдельно. В этом году Apple должна включить в комплект поставки новых iPhone 18-ваттное ЗУ с разъемом USB-C и кабель USB-C на Lightning.

Впервые об этом сообщалось в начале этого месяца. И вот в сети появилось новое подтверждение тому: источник опубликовал изображения компьютерной новой модели фирменного ЗУ Apple. Создать его позволили чертежи, предоставленные кем-то из цепочки поставок Apple.

Как видим, он отличается от нынешней зарядки Apple с квадратной формой корпуса, но в целом выглядит вполне стандартно.

Кстати говоря, при создании ЗУ Apple будет придерживаться стандарта USB Power Delivery, так что кабель можно будет использовать не только для быстрой зарядки iPhone, но и для подключения его к ноутбуку MacBook.

Источник: Chargerlab