В комплект поставки новых iPhone положат 18-ваттное ЗУ и адаптер с USB-C на Lightning, но уберут переходник с Lightning на 3,5 мм

Как сообщают осведомлённые источники в канале поставок, компания Apple намерена изменить комплект поставки новых смартфонов iPhone, которые будут представлены в этом году.

В частности, планируется включить в комплект поставки зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки, способное передавать 18 Вт энергии. Также будет предлагаться новый кабель USB C-Lightning. Отметим, в комплект поставки смартфонов iPhone модельного ряда 2017 года (iPhone 8, 8 Plus, X) включалось зарядное устройство на 5 Вт и кабель USB A-Lightning. Хотя сами мобильные устройства поддерживали быструю зарядку, комплектное зарядное устройство такой поддержкой не обладало. Потому тем пользователям, которые хотели раскрыть потенциал своих iPhone в быстрой зарядке, приходилось покупать дополнительное зарядное устройство мощностью 29 Вт по цене $49 и кабель USB C-Lightning за $29. Теперь же быстрая зарядка будет доступна сразу из коробки.

Apple одной рукой даёт, другой отнимает. Если решение комплектовать смартфоны зарядными устройствами с поддержкой быстрой зарядки является позитивным шагом, то вторая часть новости уже может огорчить поклонников iPhone. Ранее Apple отказалась от идеи размещать на корпусе смартфона 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Вместо этого она комплектовала смартфоны переходником Lightning-3.5 мм. По мнению аналитиков компании Barclays, в дальнейшем Apple намерена полностью отказаться от устаревшего разъёма и исключить соответствующий адаптер из комплекта поставки грядущих iPhone. Скорее всего, Apple продолжит продавать такие адаптеры отдельно. На текущий момент их стоимость составляет $9.

Источник: gsmarena 1, 2