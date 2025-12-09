С тем же юмором и жестокостью: сериал "Пацаны" анонсировал собственную видеоигру

По мотивам сериала «Пацаны» официально анонсировали игру The Boys: Trigger Warning. В 2026 году нас ждет шутер с фирменным черным юмором, кровью и абсурдными супергероями, которые попытаются передать дух шоу.

VR-стелс-экшн официально анонсировали Sony Pictures Virtual Reality вместе с ARVORE Immersive Games. Разработчики обещают динамичную игру, где геймеров ждет «грязная работа» с ультранасилием против супергероев и корпораций. Визуальный стиль абсурдной черной комедии узнается с первых кадров.

В Trigger Warning главным героем станет Лукас Косту, который случайно узнает жуткий секрет корпорации Vought. Обычная семейная прогулка превращается в резню. Игрок решает присоединиться к «Пацанам», чтобы проникнуть внутрь Vought и отомстить самым хаотичным образом.

«Сотрудничество со сценаристами и актерами шоу позволило нам привнести остроту, юмор и жестокость, которые сделали сериал культовым, с искрой магии, которую может создать только ARVORE», — говорит основатель и руководитель студии Рикардо Юстус.

В Sony добавляют, что работают вместе с шоураннерами, чтобы перенести атмосферу сериала «Пацаны» без цензуры. Озвучку ключевых персонажей частично сохранили из сериала. К ролям возвращаются Лаз Алонсо (Молоко Матери), Дженсен Эклз (Солдат), Колби Миниф (Эшли Барретт) и Пи Джей Бирн (Адам Берк).

Проект описывают как отдельную историю во вселенной, а не пересказ событий сериала. То есть поклонникам обещают дать шанс прожить роль «Пацана» лично, а не наблюдать со стороны. Какой получится игра остается только ждать, учитывая серии провальных игр по мотивам сериалов или фильмов. Кроме того, VR-формат некоторым может показаться странным решением.

Релиз The Boys: Trigger Warning запланирован на 2026 год, а стоимость заявили сразу — $23,99. Игра выйдет на PlayStation VR2 и Meta Quest.

Напомним контекст для фанов франшизы. Пятый сезон «Пацанов» стартует 8 апреля 2026 года на Prime Video — сначала покажут два эпизода, остальные будут выходить каждую неделю. Параллельно развиваются спин-оффы: приквел Vought Rising о 1950-х и «Пацаны: Мексика», над которым работают Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь. И сейчас к вселенной присоединяется формат VR-игры.

Источник: Gematsu / GamingBible