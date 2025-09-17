Возвращаемся во вселенную "Пацанов": на Prime Video стартовал второй сезон "Поколения Ви" / Gen V, с тремя эпизодами

С сегодняшнего дня первые три эпизода второго сезона «Поколения Ви» доступны для просмотра на Prime Video.

«Поколение Ви» — это сериал-спиноф к «Пацанам», который повествует о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина. Официально, заведение обучает студентов как обращаться со своими суперспособностями, а на самом деле выступает полигоном для усовершенствования сыворотки «V».

«Пока остальная Америка привыкает к железному кулаку Хоумлендера, в Университете Годолкина таинственный новый декан пропагандирует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — известные герои, в то время как Мари, Джордан и Эмма неохотно возвращаются в колледж, обремененные месяцами потерь. Но вечеринки и занятия трудно проводить, поскольку между людьми и супергероями назревает война, как на территории кампуса, так и за его пределами. Герои узнают о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета. Каким-то образом Мари является ее частью», — из официального синопсиса второго сезона

Главные роли в сериале играют Джаз Синклер (Мари), Дерек Лу (Джордан), Лизз Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлеп) и Аса Джерманн (Сэм Риордан), тогда как Хэмиш Линклейтер воплощает роль декана.

Сейчас второй сезон имеет 89% на Rotten Tomatoes, у первого — 97%. Например, DiscussingFilm пишет, что новый сезон «отличный, поскольку сосредоточен на дружбе и прощении, отдавая при этом дань уважения трагической потере актера», тогда как Inverse отмечает, что «сериал перенял плохие привычки «Пацанов», хотя все еще остается интересным для просмотра.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Зрители ждали второй сезон «Поколения Ви» почти два года. Съемки были приостановлены из-за гибели актера Ченса Пердомо в аварии. В конце концов сценарий переписали без поиска нового исполнителя роли Андре Андерсона, а в одном из первых трейлеров упоминали его отсутствие, показав встревоженного отца Полярность (Шона Патрика Томаса).

Во втором трейлере нам демонстрировали звезд «Парней» с намеком на то, что второй сезон спинофа станет прологом к основному шоу, пятый и финальный сезон которого стартует в 2026 году.