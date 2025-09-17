Возвращаемся во вселенную "Пацанов": на Prime Video стартовал второй сезон "Поколения Ви" / Gen V, с тремя эпизодами

С сегодняшнего дня первые три эпизода второго сезона «Поколения Ви» доступны для просмотра на Prime Video.
«Поколение Ви» — это сериал-спиноф к «Пацанам», который повествует о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина. Официально, заведение обучает студентов как обращаться со своими суперспособностями, а на самом деле выступает полигоном для усовершенствования сыворотки «V».
«Пока остальная Америка привыкает к железному кулаку Хоумлендера, в Университете Годолкина таинственный новый декан пропагандирует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — известные герои, в то время как Мари, Джордан и Эмма неохотно возвращаются в колледж, обремененные месяцами потерь. Но вечеринки и занятия трудно проводить, поскольку между людьми и супергероями назревает война, как на территории кампуса, так и за его пределами. Герои узнают о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета. Каким-то образом Мари является ее частью», — из официального синопсиса второго сезона
Главные роли в сериале играют Джаз Синклер (Мари), Дерек Лу (Джордан), Лизз Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлеп) и Аса Джерманн (Сэм Риордан), тогда как Хэмиш Линклейтер воплощает роль декана.
Сейчас второй сезон имеет 89% на Rotten Tomatoes, у первого — 97%. Например, DiscussingFilm пишет, что новый сезон «отличный, поскольку сосредоточен на дружбе и прощении, отдавая при этом дань уважения трагической потере актера», тогда как Inverse отмечает, что «сериал перенял плохие привычки «Пацанов», хотя все еще остается интересным для просмотра.
Зрители ждали второй сезон «Поколения Ви» почти два года. Съемки были приостановлены из-за гибели актера Ченса Пердомо в аварии. В конце концов сценарий переписали без поиска нового исполнителя роли Андре Андерсона, а в одном из первых трейлеров упоминали его отсутствие, показав встревоженного отца Полярность (Шона Патрика Томаса).
Во втором трейлере нам демонстрировали звезд «Парней» с намеком на то, что второй сезон спинофа станет прологом к основному шоу, пятый и финальный сезон которого стартует в 2026 году.
