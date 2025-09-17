Новости Кино 17.09.2025 comment views icon

Возвращаемся во вселенную "Пацанов": на Prime Video стартовал второй сезон "Поколения Ви" / Gen V, с тремя эпизодами

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Повертаємось до всесвіту "Хлопаків": на Prime Video стартував другий сезон "Покоління Ві" / Gen V, з трьома епізодами

С сегодняшнего дня первые три эпизода второго сезона «Поколения Ви» доступны для просмотра на Prime Video.

«Поколение Ви» — это сериал-спиноф к «Пацанам», который повествует о молодых супергероях, обучающихся в Университете Годолкина. Официально, заведение обучает студентов как обращаться со своими суперспособностями, а на самом деле выступает полигоном для усовершенствования сыворотки «V».

«Пока остальная Америка привыкает к железному кулаку Хоумлендера, в Университете Годолкина таинственный новый декан пропагандирует учебную программу, которая обещает сделать студентов сильнее, чем когда-либо. Кейт и Сэм — известные герои, в то время как Мари, Джордан и Эмма неохотно возвращаются в колледж, обремененные месяцами потерь. Но вечеринки и занятия трудно проводить, поскольку между людьми и супергероями назревает война, как на территории кампуса, так и за его пределами. Герои узнают о секретной программе, которая уходит корнями в основание Университета. Каким-то образом Мари является ее частью», — из официального синопсиса второго сезона

Повертаємось до всесвіту "Хлопаків": на Prime Video стартував другий сезон "Покоління Ві" / Gen V, з трьома епізодами

Главные роли в сериале играют Джаз Синклер (Мари), Дерек Лу (Джордан), Лизз Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлеп) и Аса Джерманн (Сэм Риордан), тогда как Хэмиш Линклейтер воплощает роль декана.

Повертаємось до всесвіту "Хлопаків": на Prime Video стартував другий сезон "Покоління Ві" / Gen V, з трьома епізодами

Сейчас второй сезон имеет 89% на Rotten Tomatoes, у первого — 97%. Например, DiscussingFilm пишет, что новый сезон «отличный, поскольку сосредоточен на дружбе и прощении, отдавая при этом дань уважения трагической потере актера», тогда как Inverse отмечает, что «сериал перенял плохие привычки «Пацанов», хотя все еще остается интересным для просмотра.

Зрители ждали второй сезон «Поколения Ви» почти два года. Съемки были приостановлены из-за гибели актера Ченса Пердомо в аварии. В конце концов сценарий переписали без поиска нового исполнителя роли Андре Андерсона, а в одном из первых трейлеров упоминали его отсутствие, показав встревоженного отца Полярность (Шона Патрика Томаса).

Во втором трейлере нам демонстрировали звезд «Парней» с намеком на то, что второй сезон спинофа станет прологом к основному шоу, пятый и финальный сезон которого стартует в 2026 году.

Спецпроекты
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

Первый взгляд на приквел «Пацанов» с Солдатиком — детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х со «странными» костюмами супергероев

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+
Сериал "Ведьмак" представил нового Весемира — актера "Колец власти" и "Гарри Поттера"
На Netflix вышел второй сезон "Уэнздей" — с первыми 4 эпизодами
Новые кадры со съемок сериала "Гарри Поттер": семья Уизли направляется на платформу 9¾
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Пятый сезон сериала "Медленные лошади" стартовал со 100% на Rotten Tomatoes
Стоимость сериала «Чужой: Земля» превысила $250 млн, а создатели нацелены на масштабы «Игры престолов»
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона
Трейлер сериала "Робин Гуд" заставит вас возненавидеть Неда Старка из "Игры престолов"
Сериал "Ведьмак" покажет "эпизод-мюзикл" с Лютиком в четвертом сезоне
Победители "Эмми-2025": рекордные 13 наград для "Киностудии" и ни одной для The Last Of Us
Марафон в мире "Офиса": сериал "Газета" выпустит 10 эпизодов за раз
Первый взгляд на сериал "Робин Гуд": звезда "Игры престолов" становится злодеем и шерифом Ноттингема
Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes
Четвертый сезон сериала "Извне" представит "дочь пастора" и выйдет в 2026 году
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
"Все умирают от желания это увидеть": сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" получил "жуткую" дату релиза
"Запомните: виноват не Лиам, а Netflix". Тизер "Ведьмака" с новым Геральтом атаковали дизлайками на YouTube
Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на 2-й сезон — детективный сериал с 90% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить