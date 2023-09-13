Поисковая монополия Google в одной картинке: 90% рынка для техногиганта, и еще 10% – для Bing, Yahoo и других

Google давно доминирует в поиске, картах и других службах, что заставило Минюст США инициировать антимонопольный иск против техногиганта.

Судебное разбирательство продлится около 4-х месяцев, и впоследствии решение можно обжаловать, впрочем, при негативном для Google исходе компания может столкнуться с финансовыми штрафами, санкциями или другими средствами правовой защиты. Это также может нанести ущерб Mozilla, Apple и другим компаниям, получающим значительные платежи от поискового гиганта.

Предлагаем посмотреть, как выглядит это доминирование на графике, созданной Visual Capitalist на основе данных SimilarWeb. Масштаб преимущества даже над основными конкурентами, такими как Bing и Yahoo – фантастический.

Данные показывают глобальную долю рынка поисковых систем на июнь 2023 года для всех платформ (настольных ПК, мобильных устройств и планшетов). Анализ не включает Китай, где Google и другие американские технологические компании запрещены, а также россию, где поисковый гигант прекратил деятельность.

Крупнейшим игроком в категории «Другое» является южнокорейская Naver (доля мирового рынка 0,48%), которая схожа с Google тем, что предлагает множество онлайн-сервисов, таких, как поиск, просмотр видео и мобильные платежи.

Может ли Bing бросить вызов Google в США?

Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на долю рынка США за последние 12 месяцев до июня 2023 года. Из этой диаграммы видно, что Bing сохраняет несколько большую долю рынка США – 5,5% (против 3,2% по всему миру).

Однако основной вывод из этого графика заключается в том, что Bing, похоже, не приобрел популярность в 2023 году, даже после выпуска своей последней версии на основе искусственного интеллекта в феврале. Хотя в Китае поисковая система после интеграции с ChatGPT опередила местную Baidu, захватив почти 40% доли рынка.

Обновленный Bing – это результат инвестиций Microsoft в размере $10 млрд в OpenAI в начале 2023 года, что позволило корпорации включить очень популярный GPT-4 в свои продукты и службы.