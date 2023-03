Чат-бот Bing тайно работал с GPT-4 — еще до ее официального запуска

Оказывается, ИИ-чатбот, встроенный в поисковую систему Bing, все время работал, полагаясь на новое поколение языковой модели OpenAI— GPT-4, которую официально запустили только вчера.

ИИ чат-бот Bing предоставляет обобщенные ответы на поисковые запросы в способ, который выглядит более понятным, чем перечень активных ссылок. Microsoft ранее заявляла, что обновленный поисковик работает на базе так называемой модели «Prometheus».

Новый Bing только выиграет от будущих усовершенствований OpenAI «до GPT-4 и дальше», уверен Мехди. Компания также смягчает ограничения, установленные для чат-бота — сейчас пользователи могут предоставить 50 запросов за сеанс и до 150 в день в целом.

Good news, we’ve increased our turn limits to 15/150. Also confirming that the next-gen model Bing uses in Prometheus is indeed OpenAI’s GPT-4 which they just announced today. Congrats to the @OpenAI team. https://t.co/WTVlVCVOyw pic.twitter.com/VA4Z1SDiEG

— Jordi Ribas (@JordiRib1) March 14, 2023