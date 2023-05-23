Bing стал самым популярным поисковиком в Китае после интеграции с ChatGPT – он опередил Baidu, захватив почти 40% доли рынка

Bing обогнал Baidu и стал ведущей поисковой системой в Китае среди пользователей настольных ПК. Согласно данным StatCounter, продукт Microsoft захватил историческую долю рынка в апреле 2023 года – 37,4%.

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Это достижение еще раз демонстрирует динамическую природу рынка поисковых систем и подчеркивает большое влияние ИИ на развитие современных технологий. Но успех Bing обусловлен не только его связью с последней языковой моделью OpenAI GPT-4, но и глубокой интеграцией поисковика в различные продукты и службы Microsoft, такие, как Windows, Office и Xbox.

Китайская Baidu сейчас имеет долю 27,01%, а в остальном перечне – Sogou с долей рынка 16,36%, Yandex с 7,45%, Haosou с 6,25% и Google с 5,2% соответственно.

Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind и основатель ИИ-стартапа Inflection.AI, говорит, что в интернет-ландшафте в ближайшее время произойдут значительные изменения, а обычные методы поиска в ближайшие 10 лет будут заменены интерактивными. Его мнение поддерживает соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс, утверждающий, что искусственный интеллект «убьет» поисковые системы и онлайн-магазины – в том виде, к которому мы привыкли.

Учитывая большую конкуренцию и изменения на рынке, такие крупные игроки, как Bing и Baidu, будут продолжать внедрять инновации и интегрировать передовые технологии, поэтому пользователи действительно могут рассчитывать на более сложный поиск в будущем. Что повлияет на компании и создателей контента, которые полагаются на поисковые системы для продвижения своих продуктов.