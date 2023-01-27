Поисковые системы, соцсети и видеосервисы для взрослых — вот 50 самых посещаемых сайтов мира (инфографика)

Оценки общего количества веб-сайтов в мире отличаются, но в 2023 году их существует около 2 миллиардов. Visual Capitalist использовал данные SimilarWeb и создал инфографику с рейтингом 50 самых популярных в мире.

Самые популярные сайты

Возглавляет список Google с более чем 3,5 млрд поисковых запросов в день, а второе место занимает YouTube — они вместе взятые получают наибольшее количество посещений в месяц (85,1 млрд и 33 млрд соответственно), чем следующие 48 сайтов в списке вместе взятые.

Видеоплатформа YouTube, также принадлежащая Google, является второй по величине поисковой системой в мире, а также занимает второе место среди сайтов по продолжительности посещения (лидирует китайский Bilibili).

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Далее в перечне идут соцсети-гиганты: Facebook (17,8 млрд), Instagram (6,1 млрд) и Twitter (6,8 млрд).

Вот полная форма рейтинговой таблицы:

Похожий рейтинг Visual Capitalist публиковал в прошлом году, однако с тех пор из рейтинга выпали Walmart и PayPal. Среди новых заметных участников – Samsung (1,4 млрд) и New York Times (702,2 млн).

География трафика

США все еще являются базой основного потока трафика для многих крупнейших веб-сайтов мира, занимая 30 мест в этом рейтинге. Из этих 30 сайтов половиной управляют крупные технологические компании, такие как Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Netflix. Замыкают первую пятерку стран, из которых идет больше всего трафика, Россия, Китай, Япония и Южная Корея.

Распределение по категориям

11 из 50 самых популярных сайтов — новостные, 10 — соцсети, а 6 — категория «другое». В последнюю вошли Aaj Tak и Globo, которые являются большими медиаизданиями в Индии и Бразилии соответственно, а остальные четыре сайта — XVideos, PornHub, XHamster и XNXX — специализируются на «контенте для взрослых» и находятся в разных странах. Их часто называют «Tube-сайтами», поскольку они созданы по модели YouTube.

Ранее Google назвал самые популярные поисковые запросы 2022 года в мире — «Украина», «Wordle», «Королева Елизавета» и «Крикет». В локальный украинский рейтинг Google вошли запросы «Карта воздушных тревог», «Арестович», «Жириновский», «Гостомель», «Swift», «Лендлиз», «Блекаут» и другие.