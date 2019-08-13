Смартфон Samsung Galaxy Note10+ полностью заряжается за 64 минуты даже от 25-ваттного ЗУ





Как известно, флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10+ получил аккумулятор самой большой емкости за всю историю (4300 мА·ч) и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Правда, в стандартном комплекте поставки находится зарядное устройство мощностью всего 25 Вт, а 45-ваттное ЗУ необходимо будет приобретать дополнительно, что могло немного расстроить некоторых покупателей. Но вот сейчас подоспели первые реальные тесты, указывающие, что инженеры Samsung хорошо поработали над фирменной технологией быстрой зарядки и эти самые 45 Вт Galaxy Note10+ не особо нужны. Даже от 25-ваттного ЗУ смартфон заряжается быстрее, чем конкурирующие модели.

Собственно, авторы YouTube-канала Gadgets Portal провели небольшой эксперимент, чтобы оценить скорость зарядки Galaxy Note10+ при использовании комплектного 25-ваттного ЗУ. Чтобы сделать тест более показательным, они сравнили Galaxy Note 10+ с конкурирующими OnePlus 7 Pro, Galaxy Note9 и iPhone Xs Max. В итоге получилось, что Samsung Galaxy Note10+ заряжается вдвое быстрее Galaxy Note9 (4000 мА·ч и 15-ваттная зарядка) и iPhone Xs Max (3174 мА·ч и 10-ваттная зарядка). Более того, новинка корейского гиганта опередила OnePlus 7 Pro, который оснащается аккумулятором меньшей емкости (4000 мА·ч) и поддерживает более мощную зарядку (30 Ватт). Результаты вы можете видеть на видео ниже.

В тесте Galaxy Note10+ финишировал первым, полностью зарядившись всего за 1 час и 5 минут. Результат OnePlus 7 Pro, занявшего второе место, составил 1 час и 25 минут. Третье место занял Galaxy Note9 с результатом 1 час и 54 минуты, а iPhone Xs Max финишировал последним (2 часа и 3 минуты).

Что интересно, Galaxy Note10+ продолжает быстро заряжаться даже при уровне заряда свыше 80%.

Another Galaxy Note10+ 25w charging test from China:

10min~22%

30min~64%

60min~96%

64min~100% pic.twitter.com/zn36fcAyK2 — Ice universe (@UniverseIce) August 13, 2019

Вскоре после публикации ролика Gadgets Portal известный инсайдер под ником Ice Universe заявил, что Galaxy Note10+ может заряжаться еще быстрее, приведя в подтверждение результаты теста из Китая. Согласно им, уровень заряда батареи Galaxy Note10+ через 30, 45 и 60 минут при использовании 25-ваттного ЗУ составил 22%, 64% и 96% соответственно. От 0 до 100% смартфон зарядился всего за 64 минуты, что впечатляет. С учетом этого становится очевидно, что мало кто захочет покупать ЗУ на 45 Вт. К тому же, есть мнение, что выигрыш по времени в случае использования 45 Вт будет минимален. Мнение основано на майском эксперименте со сравнением 25-ваттной зарядки Samsung с 15-ваттной технологией прошлого поколения. Тогда оказалось, что 25-ваттная не дает особого прироста в скорости по сравнению с 15-ваттной.

Источник: SamMobile