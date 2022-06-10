Правительство поддержало законопроекты о быстром растаможивании легковых автомобилей за несколько кликов в приложении «Дія»

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине будет облегчена и ускорена процедура растаможки автомобилей. Тогда планировалось добавить такую ​​возможность прямо в приложение «Дія». Сегодня Минцифры заявило, что правительство поддержало соответствующий законопроект, и рассказала, как он поможет преодолеть коррупцию в таможенной отрасли.

Отмечается, что пользователи смогут прямо в приложении «Дія» самостоятельно рассчитать точную стоимость таможенных платежей по формуле. И это можно будет сделать ещё до покупки автомобиля. Формула включает неизменные характеристики авто: объём, тип и мощность двигателя, возраст и эксклюзивность.

Для подачи таможенной декларации достаточно ввести VIN-код автомобиля, а расчёт всех платежей будет производиться автоматически. Оплатить все необходимые платежи также можно будет прямо в приложении в течение 5 минут. После растаможки автомобиль можно будет зарегистрировать в Украине с помощью нескольких кликов в приложении «Дія».

Дополнительно отмечается, что проект предусматривает освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями.

Чтобы всё это стало реальностью, осталось дождаться окончательного принятия ВРУ и подписания президентом соответствующего закона. Ранее говорилось, что облегченную процедуру быстрого растаможивания автомобилей через приложение «Дія» планируют запустить до 1 июля.

30 мая Кабмин внёс в ВРУ законопроект №7418, которым предлагает вернуть пошлины на ввоз в Украину авто для собственного пользования. Их упразднили после начала полномасштабного российского вторжения. В пояснительной записке говорится, что в настоящее время многие злоупотребляют «нулевой» ставкой и оформляют автомобили премиум-класса стоимостью более 1 млн грн.