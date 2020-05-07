«Страну надо соединить Интернетом». Зеленский призвал операторов быстрее покрыть высокоскоростным 4G села, автомобильные дороги и поезда «Укрзалізниці»





Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших операторов мобильной связи, чтобы обсудить с ними наболевший вопрос покрытия сел, поселков и дорог Украины высокоскоростным мобильным интернетом 4G. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Президент призвал ускорить установку вышек связи 3G и 4G в «маленьких городках, пассажирских поездах «Укрзалізниці» и на дорогах», которые строят в рамках программы «Большого строительства».

На встрече президент особо подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение указа (речь об указе № 497, призванном ускорить расширение сетей 4G LTE за счет развертывания технологии связи четвертого поколения в диапазонах 800-900 МГц) в полном объеме. И это весьма забавно на фоне продолжающегося конфликта НКРСИ и «Интертелекома», который сейчас блокирует дальнейшее выполнение плана рефарминга и расширение покрытия 4G LTE, ставя тем самым под угрозу выполнение этого самого распоряжения президента. Что интересно, как раз завтра, 8 мая, истекает срок, отведенный регулятором оператору для добровольного освобождения частот в диапазоне 800-900 МГц, чтобы «Киевстар» и остальные операторы могли воспользоваться новыми 4G-лицензиями.

«Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на отдельных дорогах у людей по полчаса нет вообще никакой связи. Нужно менять это, и менять как можно скорее Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной». Владимир Зеленский, президент Украины.

Что же, теперь ждем заявления Укравтодора.

Источник: president.gov.ua