Предполагаемое видео iPhone 12 Pro подтверждает дизайн с плоскими гранями, конфигурацию камеры и магнитное кольцо беспроводной зарядки

Не так давно героем «шпионского» видеоролика стал базовый предсерийный образец iPhone 12, а теперь в сети появилось видео, на котором предположительно запечатлена задняя часть корпуса старшей версии iPhone 12 Pro.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020