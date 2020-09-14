Предполагаемое видео iPhone 12 Pro подтверждает дизайн с плоскими гранями, конфигурацию камеры и магнитное кольцо беспроводной зарядки





Не так давно героем «шпионского» видеоролика стал базовый предсерийный образец iPhone 12, а теперь в сети появилось видео, на котором предположительно запечатлена задняя часть корпуса старшей версии iPhone 12 Pro.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Ролик этот, увы, неофициальный, но он полностью согласуется с предыдущими утечками. Так что с большой долей вероятности можно сказать, что именно так будет выглядеть задняя часть серийного iPhone 12 Pro. В частности, видео подтверждает возвращение к «прямоугольному» дизайну с плоскими гранями времен iPhone 4 и 5 (у новых планшетов iPad Pro, как известно, такая же форма корпуса), а также сохранение узнаваемого квадратного блока основной камеры, но с одним важным изменением. В блоке с тремя большими отверстиями под обычные модули камеры, одним небольшим отверстием сверху под вспышку, самым маленьким отверстием справа под микрофон, появилось еще одно небольшое отверстие снизу, которое предположительно предназначено под сканер LiDAR, как у представленного в марте iPad Pro 2020.

Кроме того, на видео можно увидеть кольцевой модуль новой системы беспроводной зарядки с магнитным позиционированием, которая якобы состоит из 36 магнитов. Сильные магниты будут автоматически размещать смартфон в оптимальном положении на зарядной станции.

Ожидается, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11 они — получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно; старшие же iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма. Все четыре устройства будут построены на 5-нм SoC A14 Bionic и оснащены OLED-дисплеями, но только модели Pro получат панели с частотой обновления изображения 120 Гц, а базовые будут довольствоваться экранами 60 Гц.

Презентация Apple пройдет уже завтра, 15 сентября, но есть версия, что это будет только первая часть шоу, где ограничатся только анонсом новых Apple Watch и iPad, а смартфоны iPhone 12 могут представить только в октябре.

Инсайдеры ранее неоднократно сообщали о том, что 6,1-дюймовые iPhone 12 и iPhone 12 Max выйдут во второй половине октября, а старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max задержатся до ноября.