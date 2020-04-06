Смартфоны iPhone 12 получат уменьшенный вырез, OLED дисплеи и поддержку 5G, а версия Pro – ещё и сенсор LiDAR





По мере приближения сроков анонса смартфонов iPhone следующего поколения в интернете появляются новые слухи и утечки о характеристиках и возможностях этих устройств. Правда, из-за неожиданного карантина, вызванного пандемией коронавируса, Apple задержалась с процессом разработки. Но теперь, когда работы завершены, уже можно ознакомиться с некоторыми планируемыми нововведениями.

Согласно имеющейся информации, в смартфонах iPhone 12 переработан вырез в верхней части дисплея. Напомним, этот вырез появился ещё в 2017 году на iPhone X и с тех пор стал частью линеек iPhone XS/XR и iPhone 11. В iPhone следующего поколения он также будет использоваться, хотя и станет немного меньше.

Также сообщается, что модель iPhone 12 Pro получит обновлённую основную камеру на базе четырёх модулей. В дополнение к существующим модулям планируется добавить сенсор LiDAR, который появился в недавно выпущенном планшете iPad Pro и используется для нужд дополненной реальности. Так как новый компонент требует дополнительного пространства внутри корпуса смартфона, инженерам Apple пришлось внести изменения во внутреннюю конструкцию и уменьшить размеры системы Face ID. Из-за этого вырез стал немного меньше. Но чтобы обеспечить единство дизайна в рамках всей серии, вырез также был уменьшен и для моделей iPhone 12 и iPhone 12 Plus, в которых не планируется использовать LiDAR.

Ещё нововведением в линейке смартфонов iPhone 12 станет поддержка передового стандарта связи 5G. Несмотря на то, что все устройства в рамках новой серии получат поддержку нового стандарта связи, лишь флагманская модификация iPhone 12 Pro сможет похвастаться поддержкой диапазона mmWave.

Для всех моделей следует ожидать использования нового процессора A14 Bionic. Благодаря переходу на 5-нанометровый технологический производственный процесс этот чип обеспечит улучшение показателей производительности и энергоэффективности.

Модели iPhone 12 и iPhone 12 Plus (кодовые названия D52G и D53G) получат конфигурации камер на базе двух модулей, переработанную алюминиевую рамку и OLED дисплеи с более тонкими рамками. Для версий iPhone 12 Pro и Pro Max (кодовые названия D53P и D54P) предусмотрено использование переработанных рамок из нержавеющей стали и более крупных OLED дисплеев, которые также получат более тонкие рамки. И, как говорилось выше, конфигурация камер из трёх модулей будет дополнена сенсором LiDAR.

Источник: phonearena