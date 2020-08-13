Надежный инсайдер рассказал, когда и в каком порядке выйдут новинки Apple: Apple Watch и iPad — в сентябре, а iPhone 12 — октябрь-ноябрь





Известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные данные о новинках мобильной индустрии, опубликовал вероятное расписание выхода будущих продуктов Apple. К слову, ранее этот инсайдер первым назвал точные даты выхода новых iPhone SE 2020 и MacBook Pro 13, так что ему вполне можно доверять.

На недавнем квартальном отчете Apple предупредила, что новые смартфоны iPhone выйдут на несколько недель позже, чем обычно. Компания Apple намерена и дальше придерживаться антикоронавирусного формата презентаций — онлайн-трансляции и публикация пресс-релизов на сайте. Если верить инсайдеру, в этом году презентация новых iPhone впервые за долгое время пройдет не в сентябре, а в октябре — предположительно, во вторую неделю октября. Она будет проводиться в формате онлайн-трансляции по аналогии с недавней презентацией WWDC 2020. В продажу смартфоны поступят не сразу, а постепенно. Некоторые модели задержатся до ноября. По словам аналитика, умные часы Apple Watch Series 6 и новые iPad выйдут на месяц раньше — компания не станет проводить каких-либо презентаций, а просто добавит в каталог с выпуском пресс-релиза. Точных дат пока нет, аналитик указывает вероятные сроки с точностью до недели.

Apple Watch Series 6 и новые iPad — анонс пресс-релизом на 37 неделе, начинающейся с 7 сентября.

Презентация новых iPhone — анонс на онлайн-презентации на 42 неделе, начинающейся с 12 октября.

Младшие iPhone 12 и iPhone 12 Max — старт предзаказов в день презентации, а фактические продажи после 19 октября.

Старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — старт продаж в ноябре.

Согласно утечкам, в этом году линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Max получат сдвоенные основные камеры и экраны диагональю 5,4 и 6,1 дюйма соответственно, а старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) будут выделяться тройной камерой с лидаром и более крупными дисплеями — 6,1 и 6,7 дюйма. Сертификационных организаций указывают, что Apple новые iPhone 12 получат аккумуляторы меньшей емкости, чем в прошлогодних моделях iPhone 11.

Если верить аналитику Мин Чи Куо, в комплекте поставки iPhone 12 не окажется ни наушников, ни зарядки.

Также недавно были сообщения об улучшенном магнитном креплении для беспроводной зарядки и проблемах с защитными стеклами основных камер, из-за которых компании пришлось в последнюю минуту менять поставщика.

Умные часы Apple Watch Series 6 выйдут на рынок под управлением ОС watchOS 7, которая уже доступна в бета-версии и принесет немало новшеств, включая долгожданную функцию отслеживание сна, возможность обмениваться кастомизированными циферблатами и таймер мытья рук. Ожидается, что в новых Apple Watch разработчики заметно расширят функциональные возможности для отслеживания состояния здоровья. Функция глюкометра в этом поколении появится вряд ли, а вот поддержка определения уровня насыщения кислородом крови (SpO2) и улучшенная функция получения ЭКГ ожидается. Точное определение уровня кислорода в крови особенно важно в условиях пандемии — снижение этого показателя, в том числе, может быть признаком поражения легких.

Источник: Джон Проссер