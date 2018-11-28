Представлен геймерский смартфон Nubia Red Magic Mars с процессором Snapdragon 845, а также 10 ГБ ОЗУ и хранилищем 256 ГБ в максимальной конфигурации

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Китайский производитель смартфонов Nubia выпустил новую версию своего геймерского смартфона, которая получила название Nubia Red Magic Mars. В отличие от первой модели на основе процессора Snapdragon 835, новинка оснащена чипом следующего поколения Snapdragon 845 и в максимальной комплектации может похвастать 10 ГБ ОЗУ и хранилищем данных на 256 ГБ.

Смартфон оснащается 6-дюймовым экраном с разрешением 2160×1080 точек (Full HD+) и соотношением сторон 18:9. На боковинах устройства размещены две дополнительные сенсорные клавиши-триггеры, которые можно использовать для более точного управления в играх. Корпус может быть выполнен в цветовых вариантах Meteorite Black и Flame Red, а также в специальной камуфляжной расцветке с покрытием, не собирающим отпечатки пальцев. На задней панели расположен продолговатый LED-индикатор с RGB-подсветкой.

Как мы уже отметили, основой Nubia Red Magic Mars выступает мощный мобильный чип Qualcomm Snapdragon 845. Для его охлаждения разработчикам пришлось использовать двойную тепловую трубку и конвекционное охлаждение. В зависимости от конфигурации, объем оперативной памяти может составлять 6 ГБ, 8 ГБ или 10 ГБ, а емкость хранилища памяти — 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон оснащен батареей на 3800 мАч.

Работает новинка под управлением Android 9.0 «Pie», дополненной фирменным интерфейсом Nubia Red Magic OS UI. Камеры для игрового смартфона являются не самым важным параметром, так что разработчики решили использовать не самый продвинутый набор в составе фронтальной 8 Мп камеры и одинарной основной на 16 Мп (f/1.8). Вибромодуль поддерживает технологию 4D Shock, в результате обратная связь в процессе игры получается более полной. На фронтальную панель вынесена пара стереодинамиков с поддержкой формата DTS 7.1 Surround Sound.

Стоимость начальной конфигурации Nubia Red Magic Mars с набором памяти 6/64 ГБ составляет $390 (2,699 Yuan), модификацию среднего уровня 8/128 ГБ оценили в $460 (3,199 Yuan) и, наконец, максимальный вариант 10/256 ГБ потянет на $575 (3,999 Yuan). В продажу также поступят фирменные геймерские аксессуары, включая Bluetooth-контроллеры и гарнитуры.

Источник: Gizmochina