Представлен объединенный бренд украинской культуры в мире #StandWithUkraine под названием Ukraine Now and Forever. Но не всем пришлась по вкусу эмблема проекта — подсолнух с трезубцами и желто-голубой лентой

Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) вместе с Государственным агентством Украины по вопросам искусства и художественному образованию запустили проект Ukraine Now and Forever, цель которого — привлечь внимание мира к украинской культуре, объединить международное сообщество в сопротивлении российской агрессии. В рамках инициативы Ukraine Now and Forever планируется проведение концертов, театральных и выставочных проектов, презентаций проектов украинских художников и авторов, публичных дискуссий с украинскими интеллектуалами. Чтобы предложить свое мероприятие к отображению на сайте, необходимо заполнить google-форму.

«Украинская культура, «мягкая сила», объединяющая и идентифицирующая нас, украинцев. Наше наследие и искусство, наши ценности и смыслы, наш взгляд на сегодняшний мир, сознательная и субъектная позиция — у нас есть что сказать миру. Культура, как право на самоопределение, является тем, против чего еще 8 лет назад начала кровавую войну российская федерация. В то же время, россия использует свою культуру как оружие и оправдание ужасным преступлениям, совершаемым ее армией на нашей земле. Сейчас наша украинская культура наполняется совершенно новыми смыслами. Расширять ее границы — возможность привлечь внимание других стран как к нашей истории, так и к событиям сегодня — полномасштабной войне россии против Украины», — отмечал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

Эмблема проекта — подсолнух. Автор айдентики Ukraine Now and Forever — украинский художник Даниель Скрипник.

«Это не просто растение, это история об эмоциях, внимании и взглядах. Создавая эскиз подсолнуха, я вспоминал свою жизнь, но сейчас он символ каждого украинца. Символ людей, окруженных взглядами и вниманием со стороны других. Подсолнух наблюдает, окутывает своим взглядом и фокусирует внимание. Внимание в это время — необходимый фактор, который нужен Украине. Люди из всех стран могут внести свой вклад в мировой порядок и оказать помощь ради мира. Подсолнух отражает нас всех. Но показывает миру правду», — рассказал он.

Айдентика проекта в свободном доступе есть по ссылке для использования в инициативах, которые готовы демонстрировать миру нашу самобытность и призывать #StandWithUkraine.

Однако эмблема Ukraine Now and Forever понравилась далеко не всем украинцам. К примеру, журналистка Богдана Неборак пожаловалась, что МКИП «продолжает советскую любовь к клеймению Украины народным искусством».

«Я бы очень хотела, чтобы это была шутка, но нет. Это подсолнух-глаз с листочками-трезубцами, который задекларирован как объединенный бренд Украины в мире. Кто и как его обсуждал? Почему МКИП продолжает советскую любовь к клеймению Украины народным искусством? Где забор с кувшином?», — написала она в Twitter.

Я б хотіла, щоб це був жарт, але це не. Це соняшник-око із листочками-тризубами, який задекларований як об’єднаний бренд України в світі. Хто і як його обговорював? Чому МКІП продовжує радянську любов до таврування України народним мистецтвом? Де тинок з глечиком? https://t.co/e8shIfDA4l — Bohdana Neborak 🇺🇦 (@BohdanaNeborak) April 15, 2022

Другие пользователи микроблога писали, что сначала подумали, что этот рисунок — действительно шутка: «Больно смотреть», «Я думаю – это задача из газеты «Сказочный Вечер» «найди 10 отличий», «Подсолнух-глаз. Какое оно стремное, словно в душу смотрит», «Никогда «вырвиглазный дизайн» не был так хорошо проиллюстрирован», «У нас же подсолнух «символ» Илловайской трагедии. А чем UkraineNow не подошел?», «Никакого конкурса, я так понял, не было» и тому подобное.