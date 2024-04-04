Представлен PCIe Express 7.0 v0.5 — 512 ГБ/с на 16 каналах, запуск в 2025 году

Несмотря на то, что индустрия накопителей данных уже широко внедрила PCIe 5.0, производители видеокарт пока не выпустили видеокарты с новым интерфейсом. Однако прогресс в разработке его следующего поколения дошел до версии PCIe 7.0.

PCI-SIG, организация, ответственная за разработку PCI Express, объявила, что спецификации PCIe 7.0 теперь доступны в версии 0.5. Это произошло после того, как выпуска версии 0.3 в июне 2023 года. Инициатива по новому стандарту была запущена еще в июне 2022 года.

PCIe 7.0 может похвастаться скоростью передачи данных 128 ГБ/с и пропускной способностью 512 ГБ/с для двунаправленных интерфейсов через конфигурацию с 16 полосами. Он использует сигнализацию PAM4 и фокусируется на повышении энергоэффективности. PCIe 7.0 является обратно совместимым со всеми спецификациями PCIe предыдущего поколения. Это означает, что видеокарты или накопители PCIe 7.0 аппаратно совместимы вплоть до PCIe 1.0.

Характеристики и цели PCIe 7.0 и цели PCIe 7.0

Скорость потока данных 128 ГБ/с и до 512 ГБ/с в двух направлениях через конфигурацию x16

Использование сигнализации PAM4 (4-уровневая амплитудно-импульсная модуляция)

Ориентация на параметры канала и охват

Снижение задержки и повышение надежности и надежности

Повышение энергоэффективности

Поддержка обратной совместимости

Рынок пользовательских видеокарт еще ждет принятия PCIe 5.0 для потребителей, однако ускорители центров обработки данных уже имеют этот интерфейс. Игровые обзоры, сравнивающие различные спецификации PCIe, показывают, что хотя пропускная способность удваивается с каждым поколением, преимущества от этого для видеокарт незначительны. Запуск PCIe 7.0 ожидается в 2025 году.

Источник: VideoCardz