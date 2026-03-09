banner
Более 36 Гбит/c: энтузиасты из Teclab обошли ограничения тактовой частоты в видеокартах RTX 50

В Teclab обошли наложенные NVIDIA ограничения на разгон тактовой частоты в видеокартах RTX 50, разогнав RTX 5070 Ti до 36 Гбит/c.


Видеокарты RTX 50 с GDDR7 имеют скорость передачи данных от 28 Гбит/с до 30 Гбит/с. Заявленная эффективная тактовая частота составляет 15000 МГц для RTX 5080 и 14000 МГц для других видеокарт линейки.

На данный момент все приложения для разгона позволяют установить максимальную тактовую частоту в пределах около 3 ГГц или чуть выше. Более высокая тактовая частота ограничивается NVIDIA. По словам Burti_TecLab, он использовал самую простую модель от GALAX 5070 Ti 1-Click OC. Шунтирование не использовалось. Лимит мощности просто обошли.

ПО не смогло считать мощность, потребляемую видеокартой, поскольку мультиплексор был отключен. Первый запуск производился без разгона. Во время второго запуска использовался ручной разгон до частоты свыше 3,3 ГГц. Принцип заключается в обмане системы управления тактовой частотой GPU на логическом уровне или на начальном уровне программирования.


Эта модификация заставляет GPU думать, что он работает на базовой или более низкой частоте, тогда как на самом деле тактовая частота намного выше. Это относится как к тактовой частоте графического процессора, так и к тактовой частоте памяти. Несмотря на то, что приложение мониторинга демонстрировало снижение тактовой частоты до 3,1-3,2 ГГц, а пропускную способность памяти на скорости 28 Гбит/с, фактически во время третьего разгона эти показатели были даже выше, чем во время второго. RTX 5070 Ti работала на скорости более 36 Гбит/с (более 18000 МГц).

Распределение результатов в Unigine Superposition выглядит следующим образом:

  • RTX 5070 Ti (без разгона/ограничения мощности): 9922 балла
  • RTX 5070 Ti (+500 GPU / +3000 Memory / Разблокированный лимит мощности): 11722 балла
  • RTX 5070 Ti (+330 GPU / 36 Гбит/с+ Память / Ограничение мощности разблокировано): 11993 балла

Teclab собирается продемонстрировать еще более высокие возможности разгона и рекорды в предстоящем видео, где они протестируют RTX 5070 Ti HOF от GALAX. Это невероятный результат для GDDR7 с модулями с пропускной способностью 28 Гбит/с.

Ранее мы писали, что владельцы видеокарт NVIDIA RTX 50 жаловались, что последняя версия драйвера Game Ready 595.71 блокировала напряжение и снижала производительность.Lenovo и Asus, возможно случайно,указали в характеристиках собственных ноутбуков официально не представленную NVIDIA видеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ.

NVIDIA повертає на ринок RTX 3060

Источник: wccftech

