Новости Технологии 13.08.2024 в 23:33 comment views icon

Представлены Google Pixel Watch 3 с Wear OS 5 — впервые два размера, улучшенный дисплей и множество новых функций

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Андрій Русанов

Автор сайта

Представлены Google Pixel Watch 3 с Wear OS 5 — впервые два размера, улучшенный дисплей и множество новых функций

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На мероприятии Made by Google 2024 представлены умные часы Pixel Watch 3 размером 41 мм и 45 мм. Обе версии имеют большие экраны, чем у Pixel Watch 2, частично благодаря меньшим рамкам (на 16%).

Дисплей часов стал ярче — пиковая яркость увеличилась с 1000 до 2000 нит, что очень хорошо при дневном свете. Дисплей AMOLED имеет плотность 320 ppi и частоту обновления до 60 Гц.

Представлений Pixel Watch 3 з Wear OS 5 — вперше два розміри, покращений дисплей та безліч нових функцій

Процессор остался неизменным по сравнению с прошлогодней моделью. Это Qualcomm Snapdragon Wear 5100 с сопроцессором Cortex M33. Аккумулятор 41-мм модели имеет емкость 306 мАч, у 45-мм версии — 420 мАч. Google заявляет о тех же 24 часах автономной работы с включенным дисплеем (для сравнения, 18 часов у Apple Watch). В режиме Battery Saver время работы увеличивается до 36 часов.

Представлений Pixel Watch 3 з Wear OS 5 — вперше два розміри, покращений дисплей та безліч нових функцій

В новейшей версии Wear OS 5 часы получили много новых программных функций. Среди них оповещения камеры Nest Cam и дверного звонка, пульт дистанционного управления Google TV, управление камерой телефона Pixel, журнал звонков, запись заметок в Pixel Recorder, Карты Google, Google Wallet, а также улучшенные функции фитнеса, в частности режимы бега.

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Представлений Pixel Watch 3 з Wear OS 5 — вперше два розміри, покращений дисплей та безліч нових функцій

Pixel Watch 3 41-мм стоит $350 за модель Wi-Fi и $450 за вариант LTE. Версия 45 мм стоит $400 и $500 соответственно.

Google представила Pixel 9 Pro Fold — с Tensor G4, Gemini, большим экраном и ценой $1799

Источники: TechCrunch, Phone Arena

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