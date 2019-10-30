Представлены премиальные ультрабуки Samsung Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion: совершенно новый дизайн, QLED-дисплеи и сенсорные панели с беспроводной зарядкой





Samsung анонсировала ноутбуки Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion, которые придут на смену моделям Notebook 9 Pen и Notebook 9 соответственно. Компания вносит большие изменения в эти устройства, как в плане аппаратного оснащения, так и внешнего вида. В последнем случае обе модели приведены в соответствие с новым дизайном, который Samsung представила ранее в этом году с анонсом Notebook 9 Pro.

Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion являются первыми ноутбуками производителя с QLED-дисплеями. Это та же технология, которую Samsung использует в своей линейке флагманских телевизоров. Такие экраны отличаются более точной цветопередачей, повышенной яркостью (до 600 нит), имеют 100% охват цветового пространства sRGB и DCI-P3. Оба ноутбука представлены версиями с экранами 13 и 15 дюймов, все они оснащены новейшими процессорами Intel 10-го поколения: в Galaxy Book Flex используются 10-нм Ice Lake, а в Galaxy Book Ion – 14-нм Comet Lake, построенные на более старой архитектуре.

Galaxy Book Flex

Ещё одна особенность новых ноутбуков – сенсорная панель Wireless PowerShare, которая по совместительству является ещё и полноценной беспроводной зарядкой. Вы можете активировать этот режим с помощью комбинации клавиш, после чего заряжать Galaxy Watch Active 2 или AirPods. Одновременно пользоваться трекпадом у вас не получится, что несколько ограничивает функциональность ноутбука. И Flex, и Ion являются сертифицированными ноутбуками Intel Project Athena, а значит должны обеспечивать до девяти часов автономной работы.

Galaxy Book Ion

Изменения также коснулись цифрового пера S Pen, который поставляется вместе с Galaxy Book Flex. Теперь он поддерживает Air Action (как в Galaxy Note10), что позволяет выполнять определённые действия и управлять устройством с помощью «воздушных» жестов.

Что касается остальных характеристик, точные конфигурации пока не объявлены. Ноутбуки будут оснащаться до 16 ГБ ОЗУ и NVMe-накопителями объёмом до 1 ТБ. Также известно, что 15-дюймовые модели получат дискретную видеокарту NVIDIA MX250 начального уровня. О ценах пока тоже ничего не сказано, хотя Samsung утверждает, что они будут примерно на уровне Notebook 9 Pen и Notebook 9. Новинки появятся в продаже в начале 2020 года.

Источник: The Verge