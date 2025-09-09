banner
OpenAI идет в кино: созданный ИИ анимационный фильм Critterz представят в Каннах

Вадим Карпусь

OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах

OpenAI активно расширяет направления своей деятельности и стремится использовать собственные технологии для масштабного распространения продуктов и сервисов. Сейчас компания привлекла внимание благодаря смелому эксперименту в индустрии развлечений — полнометражному анимационному фильму, созданному с помощью ИИ. Лента называется Critterz, и OpenAI планирует изменить взгляд продюсеров Голливуда на кинопроизводство.

Фильм Critterz создают на основе идеи, родившейся внутри OpenAI. Для проекта привлекли инструменты GPT-5 и DALL-E, а руководит процессом креативный специалист компании Чад Нельсон. Он начал разрабатывать персонажей еще три года назад, планируя короткометражку с визуальными материалами, сгенерированными в DALL-E. Производством занимаются Vertigo Films в Лондоне и Native Foreign в Лос-Анджелесе. Native Foreign уже экспериментировала с использованием ИИ в видеопродакшене. Она создала короткометражный псевдо-документальный фильм в стиле «Планета Земля», тоже под названием Critterz, использовав визуализацию из DALL-E.

Премьера запланирована на Каннском кинофестивале, после чего фильм выйдет в широкий прокат в 2026 году. По данным Wall Street Journal, Critterz станет первым проектом компании такого масштаба за пределами традиционной для себя деятельности. Отличает его не только применение технологий ИИ, но и бюджет, который не превышает $30 млн, и быстрые сроки — девять месяцев вместо нескольких лет, как это бывает в традиционном производстве анимационных фильмов. Таким образом, создание фильма с помощью ИИ происходит в несколько раз дешевле и быстрее, чем стандартный голливудский формат.

Если OpenAI удастся уложиться в определенное время и смету, это станет доказательством эффективности ИИ в сфере развлечений. При этом компания подчеркивает, что полностью отказываться от человеческого фактора не планирует. Голос персонажам дали живые актеры, а художники будут создавать эскизы среды и персонажей. Такие эскизы подают в систему, которая комбинирует генеративные инструменты OpenAI для создания полных сцен. Сценарий написали авторы, известные по «Приключения Паддингтона в Перу«.

Critterz задуман как эксперимент по сочетанию оригинальности и технологий, что должно снять риски нарушения авторских прав. Проект выглядит амбициозным, ведь потенциально может повлиять на будущее кинопроизводства. Однако успех будет зависеть от реакции зрителей и самой индустрии.

Споры о роли ИИ в творчестве ведутся уже не первый год. Некоторые опасаются, что алгоритмы могут вытеснить человеческую креативность. В случае Critterz все решит баланс: фильм может либо доказать, что ИИ способен усилить талант художников и ускорить процесс, либо усилить опасения относительно потери уникальности творческого труда.

Источник: wccftech, engadget

