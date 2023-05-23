Скандальный сериал «Идол» со сценами мастурбации Лили-Роуз Депп и актерским дебютом The Weeknd встретили овациями в Каннах

Новый драматический сериал от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона дебютировал на Каннском кинофестивале в понедельник, продемонстрировав зрителям «цену славы» и очень много откровенных сцен.

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Оригинальный сериал HBO показывает историю краха суперзвезды, похожую на ту, что пережила Бритни Спирс, и стал первым телевизионным шоу, которое показали в Каннах. Уже в первых двух эпизодах зрители увидели немало откровенных сцен, включая порнографические фото главной героини и момент, когда она ласкает себя кубиками льда. Все остальные кадры касались взаимодействия поп-звезды с окружением – «подлыми голливудскими подхалимами» и «владельцами клубов, которые обманывают артистов».

Находящаяся в нестабильном психическом состоянии молодая поп-звезда Джоселин (Лили-Роуз Депп) пытается спрятаться от кровожадных коллег, которые отчаянно стремятся получить новый альбом и начать тур, и находит поддержку у владельца одного из ночных клубов Лос-Анджелеса, лидера современного культа Тедроса (The Weeknd). Однако тот вскоре проявляет гораздо большие амбиции по поводу ее карьеры и прибыли.

Кроме Эйбела Тесфайе (настоящее имя The Weeknd, недавно признанного самым популярным артистом мира) и Депп, в актерский состав вошли Джейн Адамс, Хэнк Азария, Элай Рот, Сюзанна Сон, Трой Сиван, Дэн Леви, Рэйчел Сеннот и др.

Сценарист сериала – Джо Эпштейн, а к команде исполнительных продюсеров во главе с Левинсоном присоединились сам Тесфайе, Эшли Левинсон, Кевин Турен, Аарон Л. Гилберт, менеджер The Weeknd Вассим Слейби и креативный директор Ла Мар Тейлор. Мэри Лоуз, участвовавшая в создании сериала «Наследники» — соавтор и сопродюсер шоу.

Подобно «Эйфории» Левинсона, производство «Идола» сопровождалось сообщениями о проблемах на съемочной площадке, плохой рабочей атмосфере и проблемах с бюджетом. Шоу начали снимать еще в ноябре 2021 года, однако впоследствии его «пересмотрели с творческой стороны». Тесфайе выражал недовольство, что лента показывает проблему с «женской точки зрения», а режиссер сериала Эми Cайметц ушла из команды, отсняв к тому времени 80% материала.

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Cама Депп в интервью защищала Сэма Левинсона от обвинений, отметив, что он был «лучшим режиссером, с которым она когда-либо работала».

Сериал «Идол» выйдет 4 июня на «новом» стриминге Max.