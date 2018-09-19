Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Мы запустим в космос оружие, если это понадобится для защиты США»

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Президент и операционный директор частной космической компании SpaceX Гвинн Шотвелл часто ездит по различным мероприятиям и привыкла отвечать на разного рода вопросы. Но на недавней ежегодной конференции Air Space Cyber 2018 ей задали весьма неожиданный вопрос, который, как отметила сама Шотвелл, ранее никто не задавал.

Один из журналистов спросил, как поступит SpaceX, если в рамках одной из будущих миссий нужно будет запустить в космос оружие для военных. Ответ Шотвелл был таков:

«До этого меня никто о таком не спрашивал. Если это потребуется для защиты нашей страны, то да, я думаю, мы бы пошли на это».

После этого зал, заполненный военнослужащими и военными подрядчиками, разразился громовыми аплодисментами.

Затем у Шотвелл спросили, видит ли она потенциальную угрозу из космоса со стороны Китая и России. И вот какой был ее ответ:

«Как президент SpaceX, я не могу не думать о конкуренции со стороны [компаний] Китая и России, которые полностью финансируются правительствами этих стран, но как у гражданина США больше опасений у меня вызывает Китай, нежели Россия».

Напомним, вчера SpaceX назвала имя первого космического туриста для путешествия вокруг Луны, которое, как уже пообещал Маск, будет транслироваться в качественной виртуальной реальности, а также показала обновленные версии ракеты-носителя BFR и космического корабля BFS для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе.

Источник: spacenews.com