Президент Сальвадора хочет отменить все налоги на технологические инновации – законопроект будет внесен в парламент на следующей неделе

Наиб Букеле, президент Сальвадора, на следующей неделе планирует направить в Конгресс законопроект, полностью отменяющий все налоги на технологические инновации. Список «инноваций» включает, среди прочего, разработку искусственного интеллекта, программирование и создание оборудования.

«На следующей неделе я направлю в Конгресс законопроект об отмене всех налогов (на доходы, имущество, прирост капитала и импортные тарифы) на технологические инновации, такие как программирование, кодирование, приложения и разработка ИИ, а также производство вычислительной и коммуникационной техники».

Next week, I’ll be sending a bill to congress to eliminate all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, such as software programming, coding, apps and AI development; as well as computing and communications hardware manufacturing. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 24, 2023

Президент Сальвадора известен интересом к технологиям. Недавно страна провела не совсем удачный эксперимент с внедрением биткоина в качестве платежного средства: расходы на его внедрение составили $375 млн, а население пользуется криптовалютой намного меньше, чем ожидалось. Тем не менее Букеле продолжает свой курс – на прошлой неделе Сальвадор запустил программу обучения разработчиков Bitcoin/Lightning, летом ожидается выпуск биткоин-облигаций. Фиатной валютой Сальвадора является доллар США.

Разработчики уже с энтузиазмом обсуждают это решение, говоря о переезде в Сальвадор и открытии там отделений своих компаний. Но, как и с предыдущей инициативой, главное не «перегнуть» – полная отмена налогов приведет скорее к убыткам. Снижение или налоговые каникулы могли бы дать лучший результат. Инициатива, возможно, откорректированная, может иметь перспективу в русле глобального курса на перенос технологических производств из Китая.

Источник: Watcher.Guru