Президент Сальвадора хочет отменить все налоги на технологические инновации – законопроект будет внесен в парламент на следующей неделе

Наиб Букеле, президент Сальвадора, на следующей неделе планирует направить в Конгресс законопроект, полностью отменяющий все налоги на технологические инновации. Список «инноваций» включает, среди прочего, разработку искусственного интеллекта, программирование и создание оборудования.

Next week, I’ll be sending a bill to congress to eliminate all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, such as software programming, coding, apps and AI development; as well as computing and communications hardware manufacturing.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 24, 2023