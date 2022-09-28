Причиной вчерашнего сбоя в работе «Ланет» стали технические неисправности оборудования, пользователям компенсируют время отсутствия услуги

Вчера в работе интернет-провайдера «Ланет» произошёл масштабный сбой, из-за которого клиенты не могли пользоваться услугами компании в течение примерно часа. Специалисты «Ланет» проанализировали причины аварии и рассказали о последовательности событий и хронологии возобновления работы сети.

Итак, 27 сентября 2022 в 15:32 произошёл критический сбой на центральном ядре сети интернет-провайдера «Ланет», что привело к аварийной ситуации. В результате часть абонентов потеряла доступ к интернету.

Что произошло во время аварии:

15:32 – произошла аварийная перегрузка роутера в центральном ядре сети в связи с техническими неисправностями оборудования;

15:33 – автоматически активировано переключение телефонных линий на сообщения об аварийной ситуации;

15:45 — специалисты «Ланет» поняли, что в процессе перегрузки произошёл критический сбой оборудования, и приступили к замене вышедших из строя компонентов на резервные;

16:00 – начато конфигурирование заменённых компонентов;

16:25 – начало возобновления работы сервисов, в первую очередь доступа к сети интернет, а также сопутствующих сервисов, связанных с доступом к интернету;

16:40 – полное возобновление работы сети;

16:47 – возобновление штатной работы IP-телефонии и внутренних сервисов.

Как отмечает провайдер, из-за аварии некоторые клиенты не имели интернет-доступа ориентировочно 53-68 минут. Специалисты «Ланет» проанализировали эту аварию, и компания уже приступила к усовершенствованию алгоритма действий во время сбоев. Запланированы дополнительные учения для ускорения цепочки реакции.

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Дополнительно отмечается, что компания компенсирует пользователям время отсутствия услуги. Для всех абонентов, затронутых аварией, в ближайшее время будет произведён автоматический пересчёт расчётных периодов. Фактически они будут продлены на 2 часа.