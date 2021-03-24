Приложение для стриминга игр Steam Link стало доступно на macOS





Одновременно с расширением функциональности Remote Play Together (делиться играми с локальным мультиплеером стало проще, а гостям даже аккаунт не нужен) Valve выпустила отдельную версию приложения Steam Link для macOS.

Приложение Steam Link позволяет стримить контент из библиотеки Steam на отдельные устройства. Сервис был запущен еще в 2015 году вместе с небольшим устройством, обеспечивающим возможность потокового воспроизведения на телевизоре игр из каталога Steam с домашнего ПК. В 2018 году Valve прекратила выпуск устройств Steam Link, и сосредоточилась на развитии сервиса и расширении его доступности. В самом начале месяца Valve расширила доступность Steam Link на Linux, а сейчас оно добралось и до macOS. Это означает, что теперь Steam Link доступен на macOS, Linux, Android, iOS и Raspberry Pi. Чтобы стримить игры из библиотеки Steam, требуется загрузить приложение Steam Link, обзавестись совместимым контроллером и подключиться к ПК через локальную сеть. ПО Steam Link поддерживает возможность стриминга при разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с.

Учитывая, что крупных AAA-проекте нечасто жалуют платформу Mac своим вниманием, для многих Steam Link может стать более простым и удобным способом насладиться большинством свежих игр. Сейчас для игр пользователи Mac обычно устанавливают Windows в качестве второй ОС, либо обращаются к средствам виртуализации.

Желающие могут загрузить Steam Link из магазина Mac App Store. К слову, оно весит всего 30 МБ, тогда как полноценный клиент Steam занимает около гигабайта дискового места.