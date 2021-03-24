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Приложение для стриминга игр Steam Link стало доступно на macOS

Приложение для стриминга игр Steam Link стало доступно на macOS

Приложение для стриминга игр Steam Link стало доступно на macOS


Одновременно с расширением функциональности Remote Play Together (делиться играми с локальным мультиплеером стало проще, а гостям даже аккаунт не нужен) Valve выпустила отдельную версию приложения Steam Link для macOS.

Приложение Steam Link позволяет стримить контент из библиотеки Steam на отдельные устройства. Сервис был запущен еще в 2015 году вместе с небольшим устройством, обеспечивающим возможность потокового воспроизведения на телевизоре игр из каталога Steam с домашнего ПК. В 2018 году Valve прекратила выпуск устройств Steam Link, и сосредоточилась на развитии сервиса и расширении его доступности. В самом начале месяца Valve расширила доступность Steam Link на Linux, а сейчас оно добралось и до macOS. Это означает, что теперь Steam Link доступен на macOS, Linux, Android, iOS и Raspberry Pi. Чтобы стримить игры из библиотеки Steam, требуется загрузить приложение Steam Link, обзавестись совместимым контроллером и подключиться к ПК через локальную сеть. ПО Steam Link поддерживает возможность стриминга при разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с.

Учитывая, что крупных AAA-проекте нечасто жалуют платформу Mac своим вниманием, для многих Steam Link может стать более простым и удобным способом насладиться большинством свежих игр. Сейчас для игр пользователи Mac обычно устанавливают Windows в качестве второй ОС, либо обращаются к средствам виртуализации.

Желающие могут загрузить Steam Link из магазина Mac App Store. К слову, оно весит всего 30 МБ, тогда как полноценный клиент Steam занимает около гигабайта дискового места.

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