До гри в Steam Remote Play тепер можна запросити будь-кого за допомогою посилання (розпродаж сумісних ігор 25-29 березня)





Розробники сервісу Steam повідомили, що тепер можна запросити будь-кого до гри за допомогою функції Steam Remote Play, просто переславши друзям й родині посилання.

В Steam вже тисячі ігор, у які можна грати через мережу разом із друзями чи родиною. Просто прогляньте свої ігри з підтримкою Remote Play Together та локального багатокористувацького режиму. Щоби почати грати разом, запустіть гру, відкрийте список друзів через оверлей і надішліть посилання на гру будь-кому.

Якщо гра підтримує Remote Play Together, то одразу ж до гри зможуть приєднатися чотири гравці або навіть більше (за ідеальних умов). Володіти грою та інсталювати її на свій комп’ютер необхідно лише гравцеві, який надсилає запрошення до гри іншим. Решта гравців підключається до сеансу через технологію трансляції Steam Remote Play зі своїх комп’ютерів або через застосунок Steam Link. Навіть не потрібно мати акаунт, щоби приєднатися до гри із пристроїв з операційними системами Windows, macOS, Linux, iOS чи Android.

На честь нової можливості запрошувати будь-якого гравця Steam проведе святковий розпродаж зі святковою трансляцією Remote Play Together, які триватимуть із 20:00 25 березня до 20:00 29 березня за Києвом.

Зазначимо, що функція Steam Remote Play Together працює в беті з жовтня 2019 року.

Джерело: Steam